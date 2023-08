Lo slancio di NVIDIA DLSS continua con The First Descendant e altro ancora

The First Descendant si aggiunge all'elenco, in continua espansione, dei giochi DLSS 3 in arrivo, incrementando le prestazioni per i giocatori GeForce RTX Serie 40 e accelerando il frame rate per tutti gli altri giocatori GeForce RTX tramite DLSS 2.



The First Descendant di Nexon Games è uno sparatutto d'azione-RPG cooperativo in terza persona, gratuito e basato su Unreal Engine 5. Sperimentate il divertimento dei combattimenti strategici contro i boss insieme a 4 giocatori, utilizzando una vasta gamma di personaggi unici, con emozionanti sparatorie e saccheggi. Affrontate una storia avvincente e missioni mondiali contro enormi avversari.



Altri giochi DLSS

Altri giochi DLSS in uscita questa settimana sono:

Achilles: Legends Untold – ora disponibile con DLSS 2

Need for Speed Unbound - aggiornamento Volume 4 disponibile dal 16 agosto con supporto DLSS 3.

Gord – lancio il 17 agosto con DLSS 2

The Texas Chain Saw Massacre - lancio il 18 agosto con DLSS 2



