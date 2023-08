Lite per pipì del cagnolino a San Giovanni in Persiceto: Uomo pugnalato e ucciso

Nella tranquilla cittadina di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, una banale disputa legata alle necessità del loro amico a quattro zampe ha avuto un esito tragico nel pomeriggio di domenica 13 agosto. Tariq Aziz, un operaio pakistano di 31 anni, è stato accoltellato a morte in seguito a una discussione apparentemente insignificante con un gruppo di giovani, culminando in una dolorosa perdita per la comunità locale.

L'incidente ha portato all'arresto di Yuri Fantini, un 22enne privo di precedenti penali, accusato di omicidio volontario. Secondo i primi dettagli emersi, il drammatico episodio ha avuto luogo in un piccolo parco della zona, dove la tensione è cresciuta dopo che Aziz ha richiamato l'attenzione dei giovani sul fatto che il loro cane avesse urinato vicino a una panchina occupata dal 31enne.

La situazione è rapidamente degenerata, sfociando in una tragedia inaspettata. Tariq Aziz ha afferrato un ramo di albero, usando questo oggetto come una sorta di "arma", mentre Yuri Fantini ha reagito estratto un coltello, scagliando un singolo colpo al torace di Aziz che si è rivelato mortale. Il tempestivo intervento del servizio medico di emergenza, chiamato dai giovani testimoni, purtroppo non ha potuto salvare la vita del 31enne che ha perso una quantità letale di sangue in pochi istanti.

L'indagine condotta dalle autorità ha portato all'arresto di Fantini, la cui posizione giuridica sarà valutata in un interrogatorio di garanzia in programma il 16 agosto. Gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze degli amici presenti al momento del tragico evento e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la sequenza degli avvenimenti.

La vicenda di San Giovanni in Persiceto rimane un tragico promemoria di come situazioni apparentemente innocue possano evolvere in tragedie scioccanti. La comunità locale è in lutto per la perdita di Tariq Aziz e attende giustizia mentre le autorità continuano a fare luce su questa triste vicenda.

