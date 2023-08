Falso Allarme a Roma: Il Truffatore dei Volantini 'Ministero dell'Interno' Spaventa i Residenti

Una serie di volantini fraudolenti sta scatenando l'allarme tra i residenti di Roma, con un'intestazione ingannevole del Ministero dell'Interno. Questa truffa di ferragosto sta creando preoccupazione in tutta la città. I truffatori stanno cercando di ingannare le persone, spingendole a lasciare le proprie abitazioni con il pretesto di consentire controlli di sicurezza da parte delle autorità. Tuttavia, si tratta di una falsa minaccia che non ha alcuna base di verità.

In questi volantini fraudolenti, si ordina ai residenti di evacuare i propri appartamenti, affermando che tale azione è necessaria per condurre controlli ufficiali. La truffa ha colpito diverse aree di Roma, tra cui Corviale, il Pigneto e Don Bosco. Nel testo fuorviante, si legge che "tutti i non residenti dell'edificio devono lasciare le abitazioni temporaneamente al fine di tornare alle proprie residenze registrate". L'avvertimento è sottolineato da una minaccia di multa fino a 206 euro per chi non si adegua. Il volantino insiste sulla necessità di contattare il numero di emergenza 112 nel caso si trovi uno di questi volantini, per contrastare l'inganno.

Evidentemente, dietro questa articolata truffa c'è un intento malevolo: penetrare nelle abitazioni vuote mentre i residenti sono fuori, per poi compiere atti di furto. È importante riconoscere l'inganno e agire prontamente. Le autorità stanno esortando chiunque incontri uno di questi volantini a ignorare il contenuto, nonché a segnalare l'incidente alle forze dell'ordine attraverso il numero di emergenza. La polizia sta ribadendo con fermezza la totale infondatezza di questi volantini e sottolinea il suo impegno costante nel contrastare fenomeni di truffa di questo genere.

L'importanza di diffondere consapevolezza tra i residenti è fondamentale per evitare il successo di truffatori malintenzionati. La collaborazione tra la comunità e le forze dell'ordine è cruciale per smascherare e prevenire tentativi di frode che minacciano la sicurezza dei cittadini.

