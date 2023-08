Michela Murgia e Lorenzo Terenzi : Sei Anni Fa Nasceva un'Amicizia Profonda

Nel lontano 2017, durante uno spettacolo teatrale, si accendeva la scintilla di un legame indissolubile. Nasceva tra Michela Murgia e Lorenzo Terenzi una forte amicizia destinata a sfidare il tempo e le avversità. Un legame che il 15 luglio di quest'anno ha raggiunto un nuovo significato, quando Michela Murgia e Lorenzo Terenzi si sono uniti in matrimonio, sfidando la differenza d'età di sedici anni (Lorenzo compirà 35 anni il 19 agosto), e sigillando il loro legame "in articulo mortis". Questo speciale rapporto viene ora raccontato in modo intimo e fraterno da Lorenzo Terenzi in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera.

La storia di questo legame affettivo viene svelata poche ore dopo i funerali, che si sono svolti il 12 agosto nella chiesa degli artisti in piazza del popolo a Roma, dove le anime affini si sono riunite per dare l'ultimo saluto a Michela Murgia, autrice sarda scomparsa all'età di 51 anni a causa di un carcinoma renale avanzato.

Lorenzo Terenzi si apre riguardo alla loro relazione, preferendo definirla un'amicizia che ha costantemente fiorito nel corso del tempo. Sottolinea che non vi è mai stato un aspetto sessuale, ma piuttosto un'intesa profonda che è evoluta in maniera straordinaria. "Non siamo mai stati fidanzati", afferma Terenzi, "ma siamo sempre stati come fratello e sorella, uniti da un legame umano profondo. Abbiamo condiviso risate sciocche e lacrime per le difficoltà".

Il primo incontro tra i due si è svolto in Sardegna, quando Michela Murgia stava lavorando a uno spettacolo tratto dal libro di Marcello Fois, chiamando Lorenzo Terenzi come aiuto regista. Terenzi si occupava dei preparativi, dei profondi esercizi di allenamento necessari per il mestiere dell'attore. Questa profonda condivisione li ha uniti fin dall'inizio, trasformando una collaborazione in un'amicizia duratura e profonda.

La narrazione si sposta verso un momento cruciale, quando la malattia entra in gioco. È stata Michela Murgia stessa a porre la domanda: "Se tra qualche anno sarai libero, accetteresti di sposarmi?". Questa proposta, fatta durante la Pasqua, era una risposta alla diagnosi devastante. Inizialmente, si pensava a quattro anni di aspettativa di vita. Terenzi accettò senza esitazione, ma le circostanze cambiarono velocemente e il matrimonio fu anticipato. Michela voleva condividere questa unione con il pubblico, data la sua posizione come personaggio pubblico, e insieme decisero di dare forma a questa narrazione.

Lorenzo Terenzi, in questa toccante intervista, condivide anche i dettagli degli ultimi mesi trascorsi insieme, circondati dalla famiglia queer che hanno costruito insieme, e della dedizione con cui si sono presi cura di Michela durante le sue ultime ore di vita. Alla fine, racconta con affetto l'addio sereno di Michela Murgia, avvenuto la sera del 10 agosto, circondata dall'amore delle persone care.

Un legame unico, una storia di affetto e sostegno, che ha sfidato ogni ostacolo e ha dimostrato il vero significato di un'amicizia profonda e duratura.

