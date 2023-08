Concerto dei Negramaro a Galatina: Celebrazione con Ombre di Delusione

I Negramaro, celebre band salentina, hanno festeggiato con emozione e musica i loro 20 anni di carriera a Galatina, nel cuore del Salento, provincia di Lecce. Ma l'evento ha visto alternarsi momenti di luce e ombre, lasciando un segno di delusione nelle menti dei fan che non hanno potuto assistere al concerto nonostante avessero acquistato i biglietti.

Più di 35 mila persone si sono riunite per cantare insieme i successi dei Negramaro, in un'atmosfera carica di energia e coinvolgimento. Il palco è stato arricchito dalla presenza di ospiti speciali come Elisa, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, e molti altri. Tuttavia, tra la folla entusiasta, c'è chi ha vissuto un'esperienza decisamente meno entusiasmante.

Le disavventure si sono concentrate su oltre 5mila spettatori che, nonostante avessero acquistato i biglietti e i pass per il parcheggio, non sono riusciti ad accedere al concerto. L'organizzazione del concerto è stata al centro delle critiche, con tanti fan che si sono sfogati sui social media, esprimendo frustrazione e insoddisfazione per quanto accaduto.

Il caos è scoppiato nel momento in cui alcuni spettatori, giunti al concerto senza eccessivo anticipo, sono rimasti bloccati in un ingorgo di auto. Chilometri di code hanno reso impossibile l'accesso all'area dello show. La situazione è stata resa ancora più problematica dalla mancanza di parcheggi disponibili e dalla totale assenza di alternative stradali per smaltire il traffico in eccesso.

Su piattaforme social, molti fan hanno descritto la situazione come un incubo, definendola pericolosa e completamente disorganizzata. I racconti hanno evidenziato che il blocco del traffico avrebbe potuto mettere a rischio anche la salute delle persone, considerando le alte temperature estive.

In un tentativo di rimediare alla situazione, Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, si è scusato pubblicamente dal palco con coloro che non sono riusciti a raggiungere l'area del concerto. Tuttavia, le scuse non sono bastate a placare l'amarezza e la frustrazione dei fan. Molti si sono espressi con veemenza, chiedendo il rimborso dei biglietti e sollevando l'atteggiamento indifferente della band nei confronti dei disagi subiti.

Le polemiche si sono concentrate anche sul costo dei biglietti, che ammontava a 70 euro. Mentre l'evento ha celebrato un traguardo importante nella carriera dei Negramaro, lascia un retrogusto di delusione e disagio per coloro che non sono riusciti a partecipare a questa occasione unica.

