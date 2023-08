Raccolta Firme Online per il Salario Minimo: Opposizioni Unite per un Cambiamento

Lancio della Raccolta Firme Online per la Proposta Unitaria delle Opposizioni sul Salario Minimo. È partita ufficialmente la campagna di raccolta firme online per la proposta unitaria delle opposizioni riguardo al salario minimo in Italia. Il sito web salariominimosubito.it è stato lanciato a mezzogiorno, ma nel primo pomeriggio ha risentito del sovraccarico di accessi, tornando funzionante solamente in serata. "Stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per l'inconveniente," hanno dichiarato fonti provenienti dalle opposizioni.

L'invito a firmare è stato esteso anche sui canali social, come l'account Instagram del Partito Democratico e quello della segretaria Elly Schlein. "Se sei d'accordo sulla necessità di istituire un salario minimo in Italia, metti la tua firma!" si legge nel post. Schlein ha spiegato a Repubblica che il governo è stato affrontato in un primo incontro sulla proposta del salario minimo, ma non sono emerse novità concrete. Nel frattempo, è stata lanciata una campagna di raccolta firme, sia online che durante le Feste dell'Unità.

La piattaforma online sottolinea che le forze dell'opposizione, tra cui Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Più Europa, hanno sottoscritto una proposta congiunta che stabilisce un salario minimo di 9 euro lordi all'ora. Questa proposta mira a garantire dignità e giustizia economica a dipendenti e lavoratori autonomi, con l'obiettivo di contrastare i contratti pirata e assicurare una soglia minima al di sotto della quale non si possa scendere.

L'introduzione del salario minimo è un passo già consolidato nei Paesi del G7, ad eccezione dell'Italia. Questo fatto è stato sottolineato anche su "X", il nuovo nome di Twitter, dal partito Azione guidato da Carlo Calenda. "È giunto il momento di cambiare rotta e assicurare ai cittadini che lavorano rispetto e dignità. Questo è un principio di civiltà sancito dalla nostra Costituzione," afferma il messaggio di Azione. Le opposizioni sottolineano che la proposta è un passo importante verso un cambiamento sociale significativo.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato l'opposizione del governo al salario minimo legale e l'importanza di sostenere i lavoratori. "In queste ore," ha scritto su Facebook, "alcuni esponenti del governo hanno nuovamente respinto il salario minimo legale. È chiaro che la presidente Meloni non ha avanzato proposte alternative e ha cercato di dilatare il processo. Nel frattempo, milioni di lavoratori continuano a percepire salari inadeguati."

Le opposizioni ribadiscono la loro determinazione a portare avanti la proposta di legge unitaria, mettendo l'accento sulla necessità di contrastare la precarizzazione del lavoro e il pagamento insufficiente. La raccolta delle firme rappresenta un modo concreto per sostenere questa misura e garantire una discussione approfondita in Parlamento. Le opposizioni invitano i cittadini a unirsi a questa iniziativa affinché il salario minimo diventi una realtà nel panorama italiano, rappresentando un passo verso maggiore equità e giustizia economica.

