Etna in Attività: Colata di Lava al Versante Sud e Aeroporto di Catania Chiuso

Nelle ultime ore, l'Etna è tornato in attività con uno spettacolare evento vulcanico: una colata di lava ha scaturito dal versante sud del cratere, catturando l'attenzione di tutti. Questo fenomeno ha causato anche delle implicazioni inaspettate per il traffico aereo locale.

L'Aeroporto di Catania, noto come Fontanarossa, è stato costretto a chiudere le sue operazioni fino alle 13 di oggi. Questa chiusura è stata annunciata dalla società di gestione aeroportuale, la quale ha preso questa misura precauzionale a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Settori cruciali dello spazio aereo, come il C1 e il B3, sono stati temporaneamente sospesi per garantire la sicurezza delle operazioni.

Questa sospensione ha avuto un impatto significativo sui viaggiatori: tutti gli arrivi e le partenze sono stati cancellati in modo da affrontare al meglio la situazione. L'aeroporto ha rilasciato una dichiarazione invitando i passeggeri a consultare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto e ad ottenere informazioni aggiornate sulla situazione dei voli dirottati o cancellati tramite i canali ufficiali delle compagnie aeree e i profili social dell'aeroporto.

Nel frattempo, la zona del Rifugio Sapienza a Piano Vetore è stata interessata da una caduta di cenere, risultato diretto dell'attività vulcanica. Tuttavia, la vista di questo spettacolo naturale è al momento compromessa a causa dell'abbondante copertura vulcanica che si è depositata sulla sommità dell'Etna.

L'Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha riportato gli sviluppi recenti dell'eruzione. Ciò che inizialmente era un'attività stromboliana ieri sera ha evoluto in una maestosa fontana di lava, accompagnata da una nube eruttiva spinta dai venti in direzione sud. Una notevole cascata di lava è stata anche osservata dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est.

I dati sismici raccolti dall'Ingv dimostrano un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico e dell'attività infrasonica. L'origine di questo tremore è stata localizzata proprio nel cratere di sud-est, ad un'altitudine di circa 2.900 metri, segnalando una continua attività sismica in corrispondenza di questa area.

L'eruzione dell'Etna continua a dimostrare la sua forza e imprevedibilità, influenzando la vita e i viaggi dei residenti e dei visitatori. L'osservazione costante dell'Ingv è fondamentale per comprendere l'evoluzione del vulcano e mitigare gli effetti delle sue eruzioni.

