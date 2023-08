Dead Cells: Return to Castlevania Physical and Signature Edition disponibile

Merge Games e Motion Twin sono lieti di annunciare che le edizioni fisiche e speciali del pluripremiato platform rogue-lite "Dead Cells: Return to Castlevania" sono disponibili oggi su Nintendo Switch e PlayStation® 4 e 5! Vincitore del "Miglior gioco indipendente" ai Golden Joystick Awards e del "Miglior gioco d'azione" ai The Game Awards, Dead Cells è stato lanciato nel 2018 con il plauso della critica sia dei giocatori che della critica.

In "Dead Cells: Return to Castlevania" , la grande azione gotica del classico di KONAMI si incrocia con il pluripremiato rogue-lite per un effetto vesciche in una nuovissima avventura d'azione in 2D con i personaggi iconici di Castlevania e il mondo indimenticabile.

Disponibile ora presso tutti i migliori rivenditori, le edizioni retail standard di "Dead Cells: Return to Castlevania" presenteranno copertine retrò reversibili, che richiamano le ere del NES e della PlayStation originale, mentre la deluxe Signature Edition aggiunge una serie di extra collezionabili tra cui l'epico Colonna sonora del CD, un libro d'arte esclusivo, spille e altro ancora.



Con il gioco base originale di "Dead Cells" insieme ai DLC Rise of the Giant, The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea e altri 34 aggiornamenti gratuiti, "Dead Cells: Return to Castlevania" introduce una nuova trama attraverso 2 nuovi biomi.



Le versioni Signature Edition di "Dead Cells: Return to Castlevania" includono i seguenti deliziosi extra collezionabili per gli appassionati su PlayStation 5 e Nintendo Switch:

Copia standard del gioco con copertina retro reversibile esclusiva per Switch e Playstation®

Maniche esterne esclusive Signature Edition

Colonna sonora alternativa del disco con 28 brani originali di Castlevania reinventati in stile Dead Cells

Collezione di 4 spille smaltate

Libro d'arte esclusivo

5 istantanee foto ricordo dei Decapitati a Castlevania

Carta del castello lenticolare

4 cartoline "Dead Cells: Return to Castlevania" con firme stampate

Cofanetto da collezione in edizione speciale





Le edizioni fisiche standard e speciale di "Dead Cells: Return to Castlevania" sono distribuite da Merge Games e pubblicate da Motion Twin. I fan possono acquistare ora su Signature Edition Games.

