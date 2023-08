Carenza di Vigili Urbani a Casal di Principe: Multe Stradali in Pausa dal 2019

Scarsità di Personale: Multe Stradali Mancanti da Luglio 2019 a Casal di Principe. Da luglio 2019, nel comune di Casal di Principe (Caserta), l'emissione di multe è diventata un ricordo lontano. Questo fenomeno è attribuibile a una grave carenza di personale, con soltanto sei vigili urbani in servizio su un vasto territorio di 23 chilometri quadrati e con una popolazione di circa 21mila abitanti. Maurizio Crotti, il comandante della polizia municipale, ha posto l'accento su questa situazione peculiare, sottolineando come questa carenza di risorse stia avendo un impatto negativo sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, l'ultima multa notificata, per una violazione di sosta vietata, risale addirittura al 29 luglio 2019. Nel territorio di Casal di Principe, il numero dei vigili in servizio è diminuito di quattro rispetto a quattro anni fa, e si prevede che questa situazione peggiorerà ulteriormente nel 2024 a causa di un imminente pensionamento, riducendo il totale a soli cinque vigili operativi. "Nonostante i nostri sforzi nel cercare di organizzare il personale e le attività svolte dai nostri collaboratori per rispondere alle richieste, non riusciamo a far fronte alle esigenze della città", ha dichiarato Crotti, esprimendo il suo rammarico e la sua impotenza di fronte alla situazione.

Secondo le normative regionali, una città delle dimensioni di Casal di Principe dovrebbe disporre di un contingente di agenti operativi che varia tra 28 e 38 unità. Tuttavia, la realtà attuale è molto diversa. "Ci troviamo a osservare impotenti, poiché a malapena riusciamo a gestire il lavoro richiesto dalla Procura e dalla Prefettura e ad eseguire verifiche anagrafiche", ha continuato a spiegare il comandante.

Quanto alle possibili nuove assunzioni, il sindaco Renato Natale ha dichiarato che l'orizzonte rimane incerto. "Stiamo attendendo l'approvazione del bilancio per poter avviare un progetto di impiego di vigili di prossimità", ha affermato il sindaco. Si tratta di un piano che prevede l'assunzione di due vigili a tempo determinato per un periodo di due anni, con mansioni esclusivamente legate alle attività stradali.

Altre News per: carenzavigiliurbanicasalprincipemultestradali