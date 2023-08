Shadow of the Ninja – Reborn - prime notizie sull'uscita

Natsume Atari Inc. e ININ sono lieti di annunciare che un nuovo titolo, "Shadow of the Ninja - Reborn", è attualmente in produzione. Sulla scia del titolo di successo dello scorso anno, Pocky & Rocky Reshrined, che ha venduto più di 150.000 unità in tutto il mondo, questo è il quarto remake in stile 16 bit di TENGO PROJECT.

Puoi goderti il primo teaser trailer qui



Leggendaria azione simultanea per due giocatori!

Acclamato gioco d'azione ninja 2D a scorrimento laterale con modalità di gioco a due giocatori.Scegli tra il personaggio maschile o femminile e collabora per sconfiggere nemici.

Qualità pixel art incredibilmente dettagliata! L'impegno per la pixel art in stile 16 bit sarà nuovamente visibile in quest'ultima versione.



Iku Mizutani è tornato a bordo!

Mr. Mizutani, che ha creato la colonna sonora di Natsume per la versione originale di questo titolo così come per le serie Shatterhand e Medarot, è stato confermato per questo nuovo progetto.I giocatori apprezzeranno i suoi rinomati e le melodie a 16 bit dal ritmo incalzante!

La produzione dinamica si occupa ancora una volta della grafica!

Come per l'originale degli anni '90, la grafica chiave e le illustrazioni dei personaggi saranno gestite da Dynamic Production.



Titolo: Shadow of the Ninja - Reborn

Data di rilascio: primavera 2024

Piattaforme supportate: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Lingue supportate (9 lingue): giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, coreano, cinese semplificato e tradizionale.

