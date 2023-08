Morte di Luca Ruffino: Manager 60enne e Presidente di Visibilia Editore si suicida nella sua casa a Milano

Sabato scorso è avvenuta una tragica vicenda che ha sconvolto la famiglia e il mondo della finanza milanese. Luca Ruffino, un noto manager di 60 anni e presidente di Visibilia Editore, è stato trovato senza vita nella sua casa di via Spadolini a Milano. La scoperta è stata fatta dalla sua compagna, la quale aveva chiamato diverse volte il papà del figlio senza ottenere risposta. Preoccupata, ha deciso di recarsi a casa sua per capire cosa stesse accadendo, ed è stato lì che ha fatto la drammatica scoperta.

Luca Ruffino, che aveva festeggiato il suo 60º compleanno lo scorso 24 luglio, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola regolarmente detenuta, nella sua camera da letto. Il manager era una figura di spicco nel mondo finanziario di Milano, avendo ricoperto la carica di amministratore delegato di Sif Italia dal 1987. Questa società quotata a Euronext Growth Milano gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa.

Oltre alla sua attività presso Sif Italia, Ruffino era anche entrato nell'azionariato di Visibilia, una società editoriale fondata dalla ministra del turismo Daniele Santanché. Egli possedeva il 12,94% del capitale e un ulteriore 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza. Tuttavia, da ottobre scorso sembrava esserci qualcosa di inaspettato nella sua vita, poiché aveva iniziato a investire anche nella sfera editoriale.

Prima del tragico gesto, il 60enne avrebbe lasciato dei biglietti indirizzati ai familiari, tra cui i figli Mirko e Andrea, in cui esprimeva il suo dispiacere per il dolore che avrebbero provato a causa del suo gesto. I motivi personali alla base della sua scelta sono stati menzionati nei fogli lasciati, ma non è ancora chiaro se soffrisse di gravi problemi di salute o altre difficoltà personali che potrebbero averlo spinto a prendere questa tragica decisione.

Visibilia Editore S.p.A., la società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la prematura scomparsa del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, esprimendo il cordoglio per la famiglia del defunto. La notizia ha scosso il mondo degli affari e delle finanze, dato il suo ruolo di azionista di maggioranza e presidente dell'azienda.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo riguardante l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, al fine di compiere gli accertamenti necessari, tra cui l'autopsia, e cercare di fare luce sulle circostanze della sua morte.

Questa tragica vicenda ha gettato una luce di riflessione sulla necessità di prestare attenzione al benessere mentale e psicologico delle persone, anche in posizioni di grande responsabilità e successo, affinché situazioni come queste possano essere prevenute. La comunità finanziaria milanese e coloro che hanno avuto modo di conoscere Luca Ruffino si stringono nel cordoglio alla sua famiglia e amici, ricordando con stima il suo contributo nel mondo degli affari.

Altre News per: mortelucaruffinomanager60ennepresidentevisibilia