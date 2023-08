Scomparsa di Kata: Arrestato lo zio e perquisiti i genitori nel caso del presunto racket degli affitti

Una svolta nel caso della scomparsa di Kataleya Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni, avvenuta il 10 giugno presso l'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva con la sua famiglia. L'inchiesta ha portato all'arresto dello zio della piccola, e anche i genitori sono stati sottoposti a perquisizione. La vicenda è legata al presunto racket per il controllo delle stanze dell'immobile di via Maragliano, che ospitava numerosi immigrati.

L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile fiorentina con il supporto dei reparti dei carabinieri, e si è sviluppata a seguito di un episodio avvenuto il 28 maggio, quando un uomo di nazionalità ecuadoregna precipitò da una finestra dell'ex hotel Astor durante un tentativo di fuga da un'aggressione.

L'inchiesta si concentra sul presunto racket delle stanze dell'hotel, e sembra coinvolgere anche un familiare della piccola Kata. Questa è una delle linee di indagine seguite dai magistrati della procura di Firenze riguardo alla misteriosa sparizione della bambina, anche se non si escludono legami con faide interne.

La scomparsa di Kata è un caso che ha scosso l'opinione pubblica e le forze dell'ordine continuano a dedicarsi con impegno alla ricerca della piccola. Le indagini sono in corso, e la speranza di ritrovare la bambina è viva nonostante la complessità del caso e la presenza di piste ambigue. Le autorità continuano a seguire ogni possibile pista per far luce su questa dolorosa vicenda e portare giustizia alla famiglia di Kataleya Alvarez.

