Incidente mortale sull'A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi: Traffico in tilt e bollino nero sulle strade

Questa notte, precisamente alle 3 di sabato 5 agosto, un tragico incidente si è verificato all'interno della galleria "Allocco" sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Bologna. Un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati, causando la perdita di una vita. Al momento, le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire e sono intervenuti i soccorsi sanitari, il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale per le indagini.

L'incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, con una coda di 7 chilometri sulla A1 Direttissima e altri 4 chilometri in fila sulla A1. Attualmente, si sta circolando su una sola corsia verso Bologna. Gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano sono stati invitati a seguire percorsi alternativi.

Questo weekend di agosto coincide con l'inizio del pieno della stagione estiva, con molti italiani e turisti che si dirigono verso le principali località balneari e di villeggiatura. Per questo motivo, è stato identificato il bollino nero per la giornata di oggi, sabato 5 agosto, a causa delle intense condizioni di traffico previste.

Al fine di agevolare gli spostamenti dei vacanzieri, è stato imposto un divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate durante il giorno di sabato fino alle ore 22.00 e il giorno di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Inoltre, verranno rimossi i cantieri di lavoro temporanei. Tuttavia, il traffico potrebbe ancora essere compromesso da eventuali incidenti e dalle condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di oggi, si prevede tempo instabile su tutta la penisola, con precipitazioni che si sposteranno rapidamente verso Sud, ma continueranno a interessare il Nord-Est, il medio versante adriatico e, in modo isolato, il versante tirrenico centro-meridionale peninsulare.

La sicurezza stradale è di fondamentale importanza in questi periodi di intenso traffico, e si raccomanda a tutti i conducenti di guidare con prudenza e rispettare le norme del codice della strada per evitare ulteriori incidenti.

