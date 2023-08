Donald Trump si dichiara 'non colpevole' delle accuse di cospirazione: Prossima udienza fissata per il 28 agosto

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è comparso in tribunale a Washington in un'udienza cruciale riguardante le accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia, in relazione alle indagini sul tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nell'udienza, Trump è stato formalmente incriminato per la terza volta con una serie di gravi accuse.

La prossima udienza è stata fissata per il 28 agosto, su decisione del magistrato che ha presieduto all'udienza preliminare. Durante l'udienza, è stato imposto all'ex presidente di evitare ogni forma di contatto o discussione con potenziali testimoni del caso.

Trump ha reagito alle accuse con forza, dichiarandosi "non colpevole" e definendo il processo una "persecuzione" contro di lui. Ha espresso la sua delusione riguardo alla situazione del paese, affermando che è un giorno triste per l'America. Prima di lasciare Washington a bordo del suo aereo privato, ha affermato di essere stato arrestato dal presidente Biden perché è considerato in testa nei sondaggi.

Successivamente, attraverso il suo social media Truth, Trump ha lanciato un attacco all'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definendolo "corrotto" e affermando di essere stato costretto a recarsi nella capitale "sporca, decadente e pericolosa". Ha sottolineato la sua indignazione riguardo al fatto di essere stato arrestato da un avversario politico.

L'udienza del 28 agosto si preannuncia quindi come un momento cruciale per il futuro legale e politico di Donald Trump, mentre il paese rimane in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti le indagini sulle accuse a lui rivolte.

