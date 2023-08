Industria 4.0: la connettività è un fattore abilitante chiave.

Le soluzioni Cambium Networks assicurano una connettività funzionale e facile da gestire per supportare efficacemente i processi aziendali





Mo.Ca. è un'azienda specializzata in prodotti e attrezzature professionali per gelateria, pasticceria, panetteria e settore ho.re.ca . Per la nuova sede di San Clemente aveva l’esigenza di disegnare e poi implementare una rete capace di assicurare una connettività performante e affidabile. Il progetto prevedeva un'architettura in grado di diffondere il segnale in modo efficiente nelle zone delle celle frigo, del magazzino e degli uffici adiacenti. Per disegnare e installare la soluzione di cui avevano bisogno si sono rivolti ad Eurocom Innovazione , un’azienda di servizi IT e infrastruttura di rete gestita, che fornisce servizi di connettività, infrastruttura di rete Wi-Fi, telefonia VoIP, centralini Smart IP e servizi di cybersecurity e GDPR compliant. Nel corso del progetto Eurocom è stata affiancata e supportata dal distributore Aikom Technology .

La sfida complessiva è stata quella di progettare da zero un sistema di networking che non solo fosse in grado di gestire contemporaneamente i numerosi dispositivi collegati, ma anche di garantire una connessione stabile e veloce, indispensabile per l'Industria 4.0. Inoltre gli apparati posti nelle celle frigorifere dovevano resistere a -15°C, mentre quelli installati nella zona del magazzino dovevano essere compatibili con gli smartphone utilizzati per la gestione delle attività di carico e scarico della merce.



Dopo uno studio delle planimetrie e delle tecnologie disponibili in zona, è stata attivata una connessione ad alta affidabilità che comprende una connessione FTTC e una linea di backup Fixed Wireless Access.



Per gestire le due celle frigorifere sono stati installati access point Cambium Networks cnPilot E501 capaci di resistere alle basse temperature. Per quanto riguarda la copertura del segnale nella zona del magazzino, degli uffici adiacenti e delle aree antistanti alle celle, sono stati installati access point cnPilot E505, in grado di comunicare efficacemente con le applicazioni installate sui palmari dei dipendenti. Tutti gli access point sono stati collegati al router principale e agli switch tramite un attento lavoro di cablaggio.



Grazie alla connettività ad alta affidabilità e alla diffusione uniforme e performante del segnale Wi-Fi anche all'interno delle celle frigorifere, si è riusciti ad abilitare la nuova sede per soddisfare le esigenze aziendali, supportando i sistemi di produzione e distribuzione. La rete supporta efficacemente i dipendenti dell’azienda ed i corrieri per quanto riguarda l’operatività, mentre le soluzioni tecnologiche sono co-gestite dall’IT manager dell’azienda.



“Le performance e l'affidabilità delle soluzioni Cambium installate ci hanno permesso di realizzare un rete all'altezza delle complesse esigenze operative di Mo.Ca, nell’ambito di una visione complessiva Industry 4.0, oggi necessaria per assicurare competitività in qualsiasi settore” ha dichiarato Milena Renzi, Direttore Marketing e Vendite presso Eurcom Innovazion.

