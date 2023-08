IL GIOCO PERFETTO PER OGNI AVVENTURA ESTIVA

Siamo nel pieno dell’estate, e nonostante il calore, la voglia di avventure ispirata dalla stagione non accenna a placarsi. I viaggiatori continuano imperterriti nelle loro esplorazioni, scoprendo città sconosciute, scalando montagne altissime, giocando a calcetto sulla spiaggia di sempre o ricercando paradisi naturali mai visti prima. Qualunque sia la scelta di come passare le vacanze, i giochi da tavolo di Cranio Creations sono i compagni perfetti per rinfrancare lo spirito tra una giornata sotto il sole e una fiera di paese. Ecco un viaggio alla scoperta dei mille volti del catalogo di una delle più note case editrici specializzate italiane!



Sotto il cielo notturno, mentre una leggera brezza agita le foglie degli alberi che circondano la tenda, il buio avvolge ogni cosa. L’aria è densa di attesa e di silenzio, animata solo dal rumorio di qualche animaletto e da fischi misteriosi. L’atmosfera è perfetta per giocare aMurder Party Pocket , la nuova avventura del celebreCommissario Ricciardi scritta daMaurizio de Giovanni ed edita da Cranio Creations, capace difondere la narrativa dei romanzi gialli con l’interattività dell’esperienza ludica . La bellezza del gioco è la sua versatilità: da soli o in coppia, i giocatori dovranno risolvere il mistero in modalità investigatori. Ma con un gruppo più numeroso, da tre a sei giocatori, il gioco si trasforma in un emozionante Murder Party, in cui ognuno interpreterà un sospettato. Nell’universo di Murder Party Pocket niente è come sembra, e nessuno è degno di fiducia…











Durante i pomeriggi estivi, il sole splende alto nel cielo colorando la spiaggia di oro, il mare brilla di mille sfumature di azzurro, e i bambini giocano allegramente tra gli spruzzi d'acqua, costruendo castelli di sabbia e correndo spensierati lungo la riva. Tra un tuffo e un gelato, il modo perfetto per divertirsi èSoqquadro Outdoor , il gioco trasforma la spiaggia in un fantastico campo dicaccia al tesoro , rendendo ogni giornata al mare un'avventura da vivere con amici e famiglia: ogni angolo della spiaggia, ogni conchiglia, ogni ombrellone può diventare la pista giusta per raggiungere il tesoro!



Nel cuore della montagna, mentre la sera ricopre le vette del suo manto stellato, la calda accoglienza della baita è il rifugio perfetto per contemplare la natura. L’aria è permeata dal profumo avvolgente del legno e la semplicità della vita pastorale infonde una pace profonda. Si accende un caminetto scoppiettante e, tra la luce fioca e il calore che riempie la stanza, nasce la cornice perfetta perMy Shelfie , il gioco per chi apprezza il valore dei piccoli piaceri. In questo puzzle game pensato per gli amanti dell’ordine, i giocatori dovranno colmare la loro nuova libreria collezionando svariati oggetti, che dovranno essere collocati in modo tale da soddisfare la disposizione richiesta sia dalle carte obiettivo personale che da quelle obiettivo comune: lasemplicità delle regole nasconde la necessità di una pianificazione raffinata, rendendo My Shelfie il compagno idealeper i momenti di pausa tra una giornata trascorsa all'aria aperta e una notte di sonni tranquilli, avvolti nel silenzio delle montagne.







Dopo un pomeriggio passato ad esplorare la cultura delle meravigliose metropoli del mondo, è il momento di rilassarsi e di immergersi in un universo di colori e forme per creare un’opera d'arte personale conSagrada . Questo gioco coinvolgente ed elegante invita i giocatori a diventare mastri vetrai e cimentarsi nella creazione di fantastiche vetrate. Con una miscela perfetta di strategia e creatività, Sagrada è l 'antidoto alla stanchezza del viaggiatore , portando l'emozione dell'arte direttamente al tavolo da gioco.



Infine, per gli avventurieri che amano i viaggi on the road, laMagnetic Line è la scelta perfetta. Questa collezione di giochi classici, come backgammon ,domino emulino , è racchiusa in confezioni piccole, tascabili e, soprattutto, magnetiche. Minute e compatte, le scatole di latta celano al loro interno un universo di strategia e competizione, pronto ad essere dispiegato sempre e ovunque: sul cofano di un van, sul tavolino di un bar sperduto su una strada sconosciuta o su una pietra piatta nel bel mezzo di un ruscello.

