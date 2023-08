Graviators, tenetevi forte per un'azione tutta gravitazionale

Lo studio Couch in the Woods è entusiasta di condividere la data di uscita del suo divertentissimo, arcade e super competitivo titolo: Graviators. Il nuovo titolo casual eSports verrà lanciato il 31 agosto!



Mentre aspetti il giorno dell'uscita, sentiti libero di sintonizzarti sullo streaming di Graviators il 3 Agosto alle 19:00 CEST (su Steam), dove verranno esaminate alcune meccaniche di gioco, mostrate le battaglie, il sistema di punteggio online e molto altro!

GRAVIATORS è un gioco di sport a squadre nello spazio, in cui si gareggia in arene simili ad un flipper e si usano le speciali capacità di gravità e scudo dello spacepod per controllare e sparare alla palla e per segnare punti nella porta nemica. Graviators è un perfetto titolo di eSport casual-friendly.





Guarda il trailer su YouTube: https://youtu.be/vjZqNDTyUW0



Gioco

Usa la speciale gravità delle tue capsule spaziali e le abilità dello scudo per controllare la palla, lanciarla nel buco nero dell'avversario e segnare punti. Porta i tuoi amici sul divano per competere l'uno contro l'altro o contro altre squadre online. Gioca da solo contro l'IA o contro altri giocatori online: la scelta e il divertimento sono illimitati! GRAVIATORS ha 3 diverse modalità di gioco:

Vs Arena : distruggi gli scudi attorno al buco nero dei tuoi avversari per ottenere punti temporanei. Spara all'interno del buco nero per segnare goal e aggiungere i tuoi punti al tabellone segnapunti!

Arena Planetaria : gli obiettivi si trovano su ciascun lato dello schermo e il campo di gioco è diviso da un buco nero. Usalo per dare alla palla un po' di potenza in più! Distruggi gli scudi e segna gol per aggiungere punti al tabellone segnapunti!

Pioggia di meteoriti : proteggi il tuo pianeta e sopravvivi a ondate di asteroidi in arrivo! Distruggili rapidamente per aumentare il moltiplicatore. Con ulteriori ondate, nuovi tipi di asteroidi e nuovi oggetti vengono aggiunti al gioco.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni e unitevi per cavalcare l'onda di gravità!

