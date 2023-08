Tragedia a Negrar, investito e ucciso ragazzino di 13 anni da un'auto pirata

Una tragedia ha colpito la comunità di Negrar, in provincia di Verona, dove un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata. Il terribile incidente si è verificato l'altra sera, verso le ore 23:30, lungo la strada provinciale 12, precisamente in via San Vito.

L'investitore è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Verona. Si tratta di un operaio di 39 anni, con precedenti per spaccio e guida in stato di ebbrezza, che si era allontanato senza prestare soccorso dopo avere investito Chris Abom a San Vito di Negrar di Valpolicella.

Il giovane Chris, di origini ghanesi, sognava di diventare un calciatore e aveva tesserato per la Polisportiva Negrar, giocando sia nel campionato giovanile che nella formazione di Terza categoria.

La tragedia ha scosso profondamente la famiglia del giovane e la comunità in cui viveva. Il padre di Chris è un operaio in un'azienda metalmeccanica e la famiglia è in Italia da circa vent'anni.

L'automobilista coinvolto nell'incidente ha negato di aver investito Chris, ma è stato denunciato in libertà per i reati di omicidio stradale, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso.

I carabinieri di Negrar di Valpolicella e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caprino Veronese hanno identificato l'operaio di 39 anni grazie al sistema di videosorveglianza comunale e ai detriti dell'auto trovati sull'asfalto.

La macchina coinvolta nell'incidente, intestata alla madre del conducente, è stata sequestrata e presenta evidenti danni nella parte anteriore destra, compatibili con i frammenti rinvenuti sul terreno e sul parabrezza.

Nonostante la denuncia, il fermo non è stato possibile perché erano scaduti i termini della flagranza di reato. La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Chris Abom e nella comunità di Negrar, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

