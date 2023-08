Tragedia a San Vito di Negrar: Ragazzo di 14 anni investito da un'auto pirata, medici sottolineano che soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo

Una terribile tragedia ha colpito San Vito di Negrar, in provincia di Verona, quando un giovane di 14 anni, Chris Obeng Abom, è stato vittima di un investimento da parte di un'auto pirata. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì lungo via San Vito, una strada priva di marciapiede nel paese collinare. Il conducente del veicolo, senza prestare alcun soccorso, è fuggito dalla scena, ma grazie al sistema di videosorveglianza comunale e ai detriti dell'auto lasciati sull'asfalto, è stato rintracciato e denunciato il giorno seguente per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Il giovane Chris è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento di Verona, ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poche ore dopo il ricovero. Secondo gli esperti, il giovane avrebbe potuto essere salvato se fosse stato soccorso immediatamente. Le lesioni riportate non sarebbero state fatali di per sé, ma un arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento si è verificato a causa del periodo di tempo trascorso a terra prima di essere notato da un passante.

La comunità è in lutto per la perdita di Chris, un ragazzo di origini ghanesi, che risiedeva con la famiglia a Negrar. Il giovane aveva grandi sogni di diventare un calciatore professionista e giocava nella squadra giovanile del Negrar. Era tesserato alla Figc e partecipava al campionato di terza categoria con la formazione maggiore.

Il sindaco di Negrar, Roberto Grison, ha confermato che il tratto della strada in cui è avvenuto l'incidente era privo di marciapiede. Ha espresso la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia e ha sottolineato che fuggire dopo un incidente senza chiamare i soccorsi è un atto criminale.

Questa tragedia ha scosso la comunità locale e la famiglia di Chris, che è presente in Italia da molti anni. Il sogno di diventare un calciatore professionista è stato spezzato prematuramente, e il ricordo di questo giovane talento sarà tenuto vivo dalla sua famiglia, dagli amici e dalla comunità di Negrar.

