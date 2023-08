La tragica storia di Spartaco, il Shih Tzu ucciso da un lupo nel Bellunese: la necessità di maggior controllo sugli animali selvatici

Spartaco, il cane di razza Shih Tzu che è stato un amato membro della famiglia Miola dal 2014, è stato vittima di una tragica fine nei pressi di Vignole, nel Bellunese. Pochi giorni fa, il dolce animale è uscito dalla sua abitazione per fare una passeggiata, ma purtroppo non è mai più tornato. I suoi resti dilaniati sono stati trovati in un bosco, lasciando pochi dubbi sulla causa della sua morte: è stato aggredito da un lupo.

La notizia dell'uccisione di Spartaco è stata riportata dal Corriere delle Alpi, e arriva pochi giorni dopo l'attacco a Jack, un altro cane che è stato aggredito da due lupi poco lontano dalla sua casa a Sospirolo. Jack è stato fortunato ad essere salvato da una corsa tempestiva dal veterinario.

Jessica, la padrona di Spartaco, è profondamente addolorata e definisce la fine del suo amato cane come "orrenda". Questo episodio tragico mette in evidenza la necessità di maggior controllo sugli animali selvatici nella zona bellunese, dove è stata registrata la 52esima predazione.

Allo stesso tempo, la vicenda dei lupi di Malga Boldera nel Trentino continua a tenere banco, anche se è stata offuscata dagli eventi di Roncone, dove un'orsa ha rincorso e caricato due cacciatori. Il Tar ha espresso il proprio parere sull'abbattimento dei due animali, e le organizzazioni animaliste si preparano per una battaglia legale.

Questi tristi episodi mettono in luce l'importanza di trovare un equilibrio tra la protezione degli animali selvatici e la sicurezza delle comunità locali e dei loro animali domestici. Un maggior controllo e una gestione oculata degli animali selvatici potrebbero prevenire tragedie come quella di Spartaco e Jack e permettere a tutti di vivere in armonia con la natura.

