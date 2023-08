Baldur's Gate 3 e altri quattro giochi ricevono aggiornamenti DLSS

Il mese di agosto sta diventando rovente per i giocatori di GeForce RTX: Baldur's Gate 3 termina l’early access e verrà lanciato ufficialmente il 3 agosto, potenziato con DLSS 2 e DLAA. Inoltre, sono in arrivo altri quattro nuovi giochi DLSS.

Baldur's Gate 3 in arrivo il 3 agosto con DLSS 2 e DLAA

Dopo quasi tre anni, Baldur's Gate 3 , l'acclamato RPG di nuova generazione ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons , sta per essere lanciato e dotato di tecnologia NVIDIA.

I giocatori di GeForce RTX potranno massimizzare la qualità grafica con NVIDIA DLAA o addirittura aumentare il frame rate con NVIDIA DLSS 2. Grazie al DLSS 2 infatti, i giocatori di GeForce RTX 40 Series vedranno un aumento medio delle prestazioni del 93%, consentendo un'esperienza 4k a 60+ FPS per GeForce RTX 4060 Ti e oltre.

Su GeForce NOW , gli Ultimate Members potranno utilizzare la potenza delle GPU GeForce RTX 4080 cloud per giocare in 4K 120 FPS/120 Hz su tutti i dispositivi compatibili .

Con DLSS e DLAA, i giocatori GeForce RTX saranno in grado godersi l’esperienza di gioco definitiva di Baldur's Gate 3 .

Più giochi DLSS

Altri giochi DLSS in arrivo ad agosto:

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure – passa a Unreal Engine 5.2, e aggiunge NVIDIA RTX Direct Illumination , NVIDIA Shader Execution Reordering e NVIDIA DLSS 3 per un miglioramento medio delle prestazioni di 3,6 volte in 4K con impostazioni massime attivate.

Lost Soul Aside – in arrivo con DLSS 3.

Remnant II – disponibile ora con DLSS 3.

Grand Emprise: Time Travel Survival – disponibile ora con DLSS 2

