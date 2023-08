POKÉMON E RINASCENTE PRESENTANO UNA INIZIATIVA NELLA CITTÀ ETERNA

La partnership tra The Pokémon Company International e Rinascente continua con una nuova ed entusiasmante conquista del flagship store della catena a Roma , dal 29 agosto al 2 ottobre 2023 .



Questa nuova collaborazione immersiva del marchio Pokémon prenderà vita nel negozio di Via del Tritone , proprio a due passi dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna, nel cuore di Roma : qui i fan potranno ammirare le esposizioni targate Pokémon nelle gallerie affacciate sull’atrio del negozio, oltre a uno spazio pop-up esclusivo del marchio, situato nell’area espositiva al piano interrato.



Con questa iniziativa nella Città Eterna, i Pokémon sono pronti a festeggiare il ritorno a scuola e a fare una sorpresa ai fan di tutte le età.



Il negozio sarà interamente allestito a tema, con installazioni nelle sette vetrine di Via del Tritone dedicate ai tre settori chiave del marchio: il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon ( GCC ), i videogiochi della console Nintendo Switch e i giocattoli . Dentro il negozio, presso l’area espositiva (uno spazio di 350 metri quadri situato al piano interrato, destinato a eventi, esposizioni e al design) troveremo questa fantastica installazione: un tributo in puro stile Pokémon alla Città Eterna , che offrirà l’opportunità di scattare foto memorabili oltre a mostrare un’ampia gamma di prodotti Pokémon da scoprire e acquistare. I fan potranno trovare i nuovi videogiochi della console Nintendo Switch e i prodotti del GCC Pokémon , oltre ai giocattoli Pokémon più nuovi , tra cui gli Squishmallows tutti da strizzare di Pikachu e Gengar firmati Jazwares e distribuiti da ReiToys .



Inoltre, sarà possibile ammirare la collezione esclusiva del brand italiano di streetwear Dolly Noire , con i suoi prodotti dedicati alla regione di Kanto, tra cui T-shirt, felpe e accessori. Saranno inoltre disponibili dei prodotti dedicati al ritorno a scuola ( Seven ), Mega Construx ( Mattel ), tazze ( Abysse ), zaini 3D ( CyP ), oltre ad abbigliamento e accessori per bambini ( Difuzed ).



Sono tantissime le sorprese in serbo per gli Allenatori di Pokémon al flagship store: qui i fan potranno trovare dei tavoli dove sfidare i propri amici a una partita amichevole del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e delle console Nintendo Switch per provare i nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto , pubblicati nel novembre 2022.



Lo spazio offrirà un tributo speciale ai 60 metri dell’antico acquedotto che si trova nell’area espositiva, con una scultura 3D degli archi e un affascinante scenario di vita subacquea del mondo Pokémon .



Come se ciò non bastasse, i fan potranno aspettarsi una visita speciale da Pikachu in persona , che si farà vivo nel fine settimana del 9 e 10 settembre 2023 . Pikachu sarà pronto a intrattenere i visitatori del negozio e renderà un omaggio speciale alla città: quando sei a Roma, fai come i Romani!



Mathieu Galante , licensing director di The Pokémon Company International , ha commentato: “Pokémon è felice di continuare la nostra collaborazione con Rinascente, grazie a questa nuova esperienza immersiva presso il prestigioso flagship store della capitale. Ci sono un sacco di fan del mondo Pokémon in Italia, e avere la possibilità di interagirci tramite un’esperienza così divertente e coinvolgente è da sempre una delle nostre priorità”.

