In seguito all'invasione su vasta scala, la Russia ha "accolto" circa 4,8 milioni di residenti provenienti dall'Ucraina, di cui ben 700mila sono bambini. Questo dato è stato reso noto da Maria Lvova-Belova, il commissario russo per i diritti dei bambini. Secondo il rapporto, la maggior parte di questi bambini ucraini è arrivata in Russia insieme ai loro genitori o altri parenti.

All'interno del dossier di Lvova-Belova, si afferma che circa 1.500 orfani sono stati evacuati in Russia dalle regioni separatiste ucraine orientali di Donetsk e Luhansk, con 380 di loro che sono stati adottati da famiglie russe. Tuttavia, il rapporto non menziona orfani provenienti da altre zone dell'Ucraina, ma indica che 52 di loro arrivano dalla regione di Kherson, occupata dai russi, e sono stati "temporaneamente" trasportati in Crimea.

Inoltre, il rapporto della Lvova-Belova rileva che circa 1.500 alunni provenienti da istituti per orfani sono "arrivati" nel territorio russo, inclusi 288 bambini provenienti dal territorio controllato da Mosca della 'Repubblica popolare di Donetsk', i quali sono stati affidati a famiglie russe.

Tuttavia, la notizia più scioccante riguarda le accuse di deportazione illegale di bambini dai territori occupati dell'Ucraina alla Russia. Il 17 marzo, la Corte penale internazionale dell'Aia ha emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, quest'ultima accusata di essere responsabile di tali atti. Secondo l'accusa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova avrebbe organizzato i trasferimenti dei minori ucraini in Russia, a partire dal 24 febbraio dello scorso anno.

La Corte penale internazionale ha affermato che vi sono "fondati motivi" per ritenere che la signora Lvova-Belova abbia responsabilità penali individuali per tali crimini, commessi direttamente, insieme ad altri o tramite altri. In seguito alle denunce presentate nel febbraio scorso, la Corte ha emesso i mandati di arresto per lei e per Putin.

Queste rivelazioni sollevano preoccupazioni gravi e richiedono una seria indagine internazionale per garantire giustizia e responsabilità per gli atti terribili perpetrati contro i bambini ucraini.

