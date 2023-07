Tartaruga Alligatore a Torino: Il rettile aggressivo che suscita preoccupazione

In un insolito scenario, la tartaruga più aggressiva della Terra è stata avvistata nel greto del Rio Fellone, nel Comune di Pianezza, a pochi chilometri da Torino. Un esemplare di una specie attualmente vietata per la commercializzazione e la detenzione secondo la legge 150 del 1992. Il ritrovamento è stato effettuato dal Comando Carabinieri di Torino per la tutela della biodiversità e dei parchi.

Il rettile, che appartiene alla specie Macrochelys temminckii, è stato immediatamente affidato ai veterinari del Canc (Centro Animali Non Convenzionali) con sede a Grugliasco, in provincia di Torino. Dopo un'accurata visita medica, gli esperti hanno rilevato che l'animale non presenta patologie gravi, sebbene mostri segni di stress causati dal suo ambiente inadeguato. Questa straordinaria tartaruga ha dimensioni notevoli, pesando 15,7 kg e misurando 60 cm di lunghezza, compresa la testa, di cui 40 cm sono rappresentati dal carapace.

Data la sua natura aggressiva e il possente morso che possiede, i carabinieri del Nucleo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) avvertono che questa specie è considerata pericolosa per la salute pubblica e quindi la sua commercializzazione e detenzione sono categoricamente vietate. Conosciuta comunemente come tartaruga alligatore, questa specie presenta un morso estremamente potente, rappresentando un pericolo anche per gli esseri umani.

Il morso di una tartaruga alligatore può esercitare una pressione di circa 1000 psi (71 kg/cm²), rendendola più potente del morso di un leone o di uno squalo bianco e paragonabile a quello di una tigre. Anche se inferiore a quello di altre specie come la iena maculata o l'orso grizzly, è comunque un morso notevole.

In caso di avvistamenti di esemplari simili, si consiglia di segnalare tempestivamente al numero di emergenze ambientali 1515, affinché intervengano specialisti competenti. La sicurezza pubblica e la protezione della fauna selvatica sono essenziali per garantire una convivenza armoniosa tra esseri umani e animali, anche in situazioni eccezionali come questa.

