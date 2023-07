Tragedia a Cologno Monzese: La storia di Sofia Castelli e il tragico epilogo con l'ex fidanzato

Una serata spensierata al "The beach club", le risate e la compagnia delle amiche, tutto sembrava normale per Sofia Castelli, vent'anni, quel sabato sera. Ma il destino aveva già scritto un finale tragico, un'incisione indelebile sul filo della vita. Le ore scarse che le restavano per vivere sono state segnate da un terribile atto di violenza.

Sofia, originaria di Cologno Monzese, aveva condiviso momenti importanti della sua giovane vita con Zakaria Atqaoui, 23 anni, il suo ex fidanzato. Una relazione tormentata, fatta di alti e bassi, fino a quando Sofia aveva deciso di mettere fine a tutto. Tuttavia, Atqaoui non accettò il distacco e diventò ossessivo, continuando a frequentare gli stessi luoghi e seguendo Sofia da lontano.

La notte del dramma, mentre Sofia e le sue amiche si preparavano per una serata di divertimento, Zakaria la teneva d'occhio, in attesa del suo ritorno dal locale. Non si presentò al "The beach", ma era deciso a incontrarla. Una volta tornata a casa nella palazzina gialla di corso Roma, Sofia trovò l'ex fidanzato che l'attendeva.

Intrufolatosi nell'appartamento, Atqaoui la attaccò con un coltello, infliggendo ferite mortali alla gola. Non ci furono grida d'aiuto, nessun vicino riuscì ad intervenire in tempo. La tragica notizia sconvolse anche gli zii e i cugini di Sofia, che vivevano nello stesso condominio e ora sono addolorati e disperati per la perdita.

La mattina seguente, Zakaria si costituì alla polizia locale, confessando l'omicidio di Sofia. Una storia di ossessione, vendetta e incapacità di accettare la fine di una relazione che aveva segnato entrambe le loro vite.

L'indagine affidata alla Procura di Monza, con la guida della procuratrice Emma Gambardella, sta cercando di comprendere se dietro questo terribile gesto si celasse una premeditazione. Le testimonianze degli amici di Sofia che descrivono Atqaoui come "uno senza arte né parte" e le prove raccolte sul luogo del delitto saranno fondamentali per far luce su questa terribile vicenda.

La comunità di Cologno Monzese è sconvolta da questa tragedia, e il ricordo di Sofia rimarrà vivo nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata. Questo episodio serve come un monito sulla necessità di affrontare le relazioni con rispetto e maturità, evitando situazioni che possono sfociare in tragedie irrevocabili.

