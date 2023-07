Emanuela Orlandi: Identità Rivelata Dopo 40 Anni di Mistero

Dopo quarant'anni di mistero, finalmente una voce è stata identificata dietro ai messaggi di rivendicazione del rapimento di Emanuela Orlandi. Una donna di 59 anni, originaria di Roma Nord, è stata riconosciuta come l'autrice di uno dei messaggi di rivendicazione, ma nel 1983, all'epoca della scomparsa di Emanuela, aveva solo diciannove anni.

La sua identità è stata svelata durante le indagini relative al furto della bara di Kety Skerl, una giovane assassinata nel 1984, avvenuto al cimitero del Verano nel 2022. Il pubblico ministero Erminio Amelio ha sentito diversi testimoni, tra cui Marco Accetti, fotografo e regista, già condannato per l'omicidio preterintenzionale del dodicenne Jose Garramon nel dicembre 1983. Accetti aveva dichiarato nel 2013 di essere in possesso del flauto di Emanuela Orlandi, ma si è poi rivelato simile ma non identico allo strumento della quindicenne vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983. Tuttavia, nelle sue attuali deposizioni, Accetti ha menzionato il nome di una donna che, all'inizio di dicembre 1983, registrò su un'audiocassetta un messaggio di rivendicazione del sequestro. L'audio, insieme a un testo scritto a penna, fu inviato da Boston (Massachusetts) al giornalista americano Richard Roth, corrispondente da Roma per la Cbs. Questa è stata una delle quattro rivendicazioni provenienti dagli Stati Uniti che, all'epoca, furono considerate autentiche a seguito di una comparazione grafica con le precedenti lettere del cosiddetto "Amerikano".

L'identificazione della presunta autrice del messaggio di rivendicazione rappresenta un importante sviluppo nelle indagini sul caso di Emanuela Orlandi, che ha lasciato interrogativi aperti per decenni. Il passo avanti nell'individuazione dell'autrice è il risultato di un'accurata indagine e della cooperazione tra le autorità italiane e statunitensi.

Tuttavia, il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi non è ancora stato completamente risolto, e gli investigatori continueranno a lavorare per fare piena luce su questo caso che ha segnato profondamente l'opinione pubblica e le famiglie coinvolte. L'identificazione dell'autrice del messaggio potrebbe fornire nuovi elementi chiave per avvicinarsi alla verità e dare speranza a chi è stato toccato da questa tragica vicenda.

La vicenda di Emanuela Orlandi continua a essere oggetto di interesse e attenzione sia a livello nazionale che internazionale. La risoluzione di questo caso rimane una priorità per le autorità investigative, al fine di dare giustizia e chiarezza a questa vicenda così intricata e dolorosa.

Altre News per: emanuelaorlandiidentitàrivelatadopoannimistero