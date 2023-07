Incendio Ecologico a Ciampino: Colonna di Fumo Nero Vicino all'Aeroporto di Roma

Un'eccezionale colonna di fumo nero si è alzata nei cieli di Ciampino, nelle vicinanze dell'aeroporto di Roma, divenendo ben visibile anche dalla Capitale. Sabato mattina, un incendio ha avuto luogo alle porte della città, precisamente presso l'impianto di smaltimento dei rifiuti Ecologica 2000, situato in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. La scena è stata inquietante a causa della vasta combustione sprigionata, facilmente visibile sia dai residenti romani sia dai migliaia di passeggeri in transito all'aeroporto Pastine, distante meno di 4 chilometri dalla sede dell'incidente. Le immagini dell'incendio sono state immediatamente diffuse sui social media da persone presenti all'aeroporto, manifestando crescente preoccupazione riguardo alla situazione.

I soccorritori sono intervenuti intorno alle 8:45 del 29 luglio, rispondendo alla chiamata di emergenza dal civico 105 di via Enzo Ferrari. Sul luogo dell'incidente, tre squadre dei vigili del fuoco, inclusa un'autoscala e un carro schiuma, sono tuttora al lavoro per domare le fiamme.

Secondo le comunicazioni del comune di Ciampino: "Un grave incendio è in corso presso l'impianto di stoccaggio e trasferimento rifiuti Ecologica 2000, ubicato in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Sono presenti sul luogo la polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato e il personale del 118, che stanno fornendo aggiornamenti in tempo reale. Al momento, non sono state segnalate vittime o feriti, ma la nube di fumo si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest".

La sindaca Emanuela Colella si è recata personalmente sul posto per coordinare le operazioni e ha informato i sindaci delle città circostanti, appartenenti alla Asl Roma 6, sulla natura dell'incendio. Ha condiviso costantemente informazioni da diffondere alla cittadinanza e ha raccomandato a coloro che avessero visibilità del fumo di tenere le finestre chiuse. Tutte le notizie riguardanti l'incidente verranno diffuse attraverso il sito istituzionale, le pagine social dell'ente e del Comando di Polizia Locale, nonché tramite l'app Municipium.

La situazione è ancora in fase di controllo e sarà monitorata attentamente dalle autorità locali per garantire la sicurezza della popolazione e mitigare gli effetti dell'incendio ecologico.

