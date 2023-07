Back to school 2023 - tante novità di Spin Master

UNO SPASSOSO RITORNO IN CLASSE CON TANTE NOVITÀ

E I GRANDI CULT DI SPIN MASTER

Dai veicoli tematizzati dei Paw Patrol, in uscita con il secondo film il 28 settembre 2023, alla versione prescolare del gioco di parole per antonomasia, Il Mio Primo Scarabeo, dal rompicapo più famoso al mondo, Rubik’s, fino agli accessori beauty e moda di Cool Maker e le iconiche linee di collezionabili Tech Deck e Hatchimals Alive

Spin Master accompagna i bambini dal rientro dalle vacanze ai banchi di scuola con tanti giochi per vivere al meglio il ritorno in classe , divertirsi con i compagni durante gli intervalli e nei pomeriggi con gli amici , per dare sfogo alla creatività, essere al passo con le ultime tendenze e imparare divertendosi.

Direttamente da Adventure Bay arrivano i veicoli tematizzati dei cuccioli più amati dai bambini di tutto il mondo, i Paw Patrol , dal 28 settembre al cinema con il secondo film “ Paw Patrol – Il Super Film” (“PAw Patrol: The Mighty Movie”) . Per far divertire e accompagnare bambini e bambine nel loro percorso di apprendimento della lingua c’è Il Mio Primo Scarabeo , la versione adatta al target prescolare basata sull’approccio formativo dell’edutainment, mentre per gli appassionati dei lavoretti manuali e l’Art&Craft, è disponibile la Macchina Crea Braccialetti PopStyle di Cool Maker , per un rientro a scuola in grande stile.

Torna anche Kinetic Sand con due nuovi playset capaci di stimolare tutti i sensi, Cristallo Della Sirenetta e Caccia al tesoro , per immergersi in avventure marine e diventare dei veri esploratori! Per allenare la mente dopo la pausa estiva è perfetto Rubik’s , il cubo di Rubik originale , disponibile sia nella versione classica che in quella Phantom la quale, grazie ad una tecnologia termocromatica moderna, si può risolvere solo grazie al calore delle dita. È poi disponibile La Casa delle Bambole di Gabby insieme all’assortimento delle stanze della linea ispirata alla serie tv fenomeno, e, infine, tornano due iconiche linee di collezionabili: le favolose tavole da skate di Tech Deck per gli appassionati di fingerboarding e gli Hatchimals Alive, 18 nuovi graziosi animaletti pronti a rivelarsi in una nuova ed avvincente schiusa, che avviene attraverso l’acqua!

PAW PATROL – VEICOLI ISPIRATI AL SUPER FILM

In vista dell’uscita al cinema il 28 settembre di “ Paw Patrol – Il Super Film” (“Paw Patrol: The Mighty Movie”) , il secondo film sulla squadra di pronto intervento più amata dai bambini , arrivano gli originali veicoli di Paw Patrol – Il Super Film , con tutti i cuccioli in versione “super” all’interno del proprio veicolo, per far vivere ai più piccoli le tantissime avventure e missioni di salvataggio del team di Adventure Bay! Skye , la cucciola pilota più piccola del gruppo, avrà un ruolo da protagonista nel film e, come quelli dei suoi fidati compagni, anche il suo veicolo giocattolo presenta un design elegante , effetti sonori emozionanti e luci lampeggianti sincronizzate . Tutti i cuccioli indossano l’uniforme con sezioni semitrasparenti e un casco speciale : sono pronti a compiere salvataggi entusiasmanti ed elettrizzanti ! Correndo da una missione all'altra, i bambini possono scatenare l'immaginazione e rivivere le scene preferite del film.

Prezzo al pubblico consigliato: €19,99.

COOL MAKER – LA MACCHINA CREA BRACCIALETTI POPSTYLE

Per un rientro a scuola in grande stile Cool Maker è la linea di Art&Craft interamente dedicata alla creatività, pensata per chiunque voglia creare accessori beauty e moda per decorare il proprio mondo. La Macchina Crea Braccialetti PopStyle permette di creare tanti braccialetti colorati e alla moda con infinite combinazioni di perline : basta posare le decorazioni sull’elastico inserito nella macchina e schiacciare per ottenere un accessorio unico in pochi secondi! Lettere, perline brillanti, piccole borchie, emoji e tante altre decorazioni da combinare. La Macchina include 20 elastici e 170 perline.

Prezzo al pubblico consigliato: € 34,99.

IL MIO PRIMO SCARABEO

Per i più piccoli torna il mio primo Scarabeo , la versione del gioco di parole per antonomasia adatta al target prescolare. Basata sull’approccio formativo dell’ edutainment , accompagna i bambini nel loro percorso di apprendimento della lingua che inizia con l’attività di pregrafismo alla scuola materna. Il mio primo Scarabeo prevede due modalità di gioco . La prima è la modalità prescolare ( età 4-7 anni ) che consiste nel riconoscere le lettere contenute nelle parole sulla plancia: al proprio turno, chi trova sulla plancia 2 lettere delle 8 contenute sulla propria scheda può andare avanti di due punti nel percorso segnapunti. Vince il primo giocatore che arriva alla fine del percorso. La seconda modalità è quella classica ma facilitata ( età 7-9 anni ): lo scopo è comporre parole usando le 8 lettere sulla propria scheda portalettere, facendosi aiutare dalle parole suggerite scritte sulla scheda.

Prezzo al pubblico consigliato: €24,99.

SABBIA CINETICA

La linea dell’ originale sabbia cinetica di Spin Master è composta da vera sabbia che non secca mai, non sporca le mani, è atossica ed è facile da pulire . Si può comprimere , modellare , schiacciare e utilizzare per creare infinite forme! Pensata per stimolare la creatività dei bambini, la linea comprende tanti nuovi prodotti, tra cui il playset Cristallo della Sirenetta che può essere aperto utilizzando la conchiglia ; scavando con la paletta nella sabbia scintillante emergeranno conchiglie , perle e una chiave per aprire la sezione segreta in cui sarà possibile trovare 5 tesori nascosti ! Oltre a questo, è in arrivo anche il playset Caccia al Tesoro , che permette di diventare dei veri esploratori : trovata la chiave e aperto il forziere , sarà necessario scavare nella sabbia per individuare i due strumenti multiuso e la mappa , grazie alla quale sarà possibile scoprire uno scomparto segreto , contenente sabbia dorata e 5 preziose gemme .

Prezzo al pubblico consigliato: playset Cristallo della Sirenetta € 29,99 – playset Caccia al Tesoro € 29,99 .

DI RUBIK

Rubik Cubo 3x3 – Il rompicapo più famoso al mondo e icona degli anni ’80 , il cubo di Rubik, è un gioco adatto a tutte le età, che aiuta ad esercitare l’abilità matematica, la conoscenza dello spazio e la conservazione della memoria , rendendolo un regalo perfetto per bambini e adulti. Il cubo è stato capace di appassionare anche le nuove generazioni su TikTok e Twitch: dalle sfide virali della giovanissima campionessa Carolina Guidetti , alle opere d’arte di Giovanni Contardi . Un’ulteriore avvincente sfida per le menti curiose di tutto il mondo è in arrivo con una nuova versione del Cubo di Rubik : il cubo 3x3 Phantom. Questo cubo sfrutta una tecnologia termo-cromatica, grazie alla quale, attraverso il calore delle mani, le tessere riveleranno i propri colori. Più si manipola il cubo, e più sarà facile risolverlo.

Prezzo al pubblico consigliato: Rubik cubo 3x3 €13,99 – Rubik cubo Phantom € 22,99.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – ASSORTIMENTO STANZE

Direttamente dalla serie animata in onda su Netflix e Cartoonito, torna La casa delle bambole di Gabby , alta più di 60cm e ricca di dettagli ed entusiasmanti funzioni tutte da scoprire, come lo scivolo che consegna le sorprese e l’ ascensore a forma di gattino per muoversi tra i piani. Da quest’anno, per arricchire e arredare ulteriormente La Casa delle bambole di Gabby, è disponibile l’assortimento delle stanze , con cui si può creare e ricreare il proprio asset ispirato a quello visto sullo schermo o lasciando libera la propria immaginazione! Dal bagno alla cucina , dalla camera da letto alla stanza della musica , dallo studio d’arte alla stanza di Carlita : tutti set ricchi di dettagli incredibili e di sorprese tutte da scoprire che faranno entrare bambini e bambine direttamente nel magico mondo di Gabby.

Prezzo consigliato al pubblico delle stanze di Gabby: €24,99.

HATCHIMAL VIVI

Hatchimals, il brand che negli anni ha fatto innamorare milioni di bambine in tutto il mondo con i suoi animaletti fantasiosi e la sua dinamica di schiusa innovativa e avvincente , torna con una nuova linea tutta da collezionare : gli Hatchimals Alive . Oltre ad un formato perfetto che consente di portarli sempre con sé, questi simpatici animaletti nascono in modo inedito: le uova si schiudono solo quando vengono attivate dall'acqua . Per far iniziare la schiusa bisogna rimuovere il ciuccio dall'uovo, riempire il biberon d'acqua e inserirla nell’uovo. In pochi secondi, uno dei 18 graziosi Hatchimals da collezionare inizierà ad apparire attraverso le crepe nell'uovo… Quale sarà?

Prezzo consigliato al pubblico: €4,99.

PONTE TECNICO

Grazie a Tech Deck è possibile entrare nel mondo dello skateboarding attraverso la collezionabilità e il gioco. Questi piccoli skate sono lo strumento essenziale per praticare il fingerboarding , lo skate con le dita , e sono riproduzioni fedeli e curate nei minimi dettagli delle più celebri tavole da skateboarding a livello internazionale , ispirate a quelle leggendarie dei grandi campioni mondiali . Disponibili in oltre 100 varianti diverse , i fingerboard Tech Deck, all’interno dei diversi pack, contengono tutti gli accessori necessari per costruirli e personalizzarli, come adesivi, ruote, mini attrezzi e anche alcuni piccoli ostacoli che permettono di cimentarsi in diversi trick sulla punta delle dita e di sentirsi dei veri e propri skater !

Prezzo consigliato al pubblico: €4,99.

