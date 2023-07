GTA ONLINE - Ricompense doppie nelle prove a tempo Junk Energy

L' evento delle gare estive di GTA Online entra nella sua seconda settimana e ti invita a mettere a frutto la tua adrenalina con GTA$ e RP doppi nelle nuove prove a tempo Junk Energy . Basterà dirigerti verso una prova a tempo di Junk Energy evidenziata sulla mappa di gioco per rischiare la vita sulla nuova bicicletta Inductor e provare a ottenere gloria e ricompense doppie.

Livrea Penaud Rally e vernice per cerchioni Camaleonte anodizzata lime e perla gratis

Giacca e pantaloni Santo Capra x Manor

50% di GTA$ e RP in più nelle prove a tempo Junk Energy

50% di GTA$ e RP in più nelle gare terrestri, aeree, per ruote scoperte e gare stunt

50% di sconto sulle modifiche in veicoli di Hao's Special Works

Garage di Eclipse Blvd – 30% di sconto

Thruster del Mammoth Avenger – 30% di sconto

Mitragliatrici frontali per Mammoth Avenger e missili per Mammoth Avenger – 30% di sconto

Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada) – 25% di sconto

Progen GP1 (supercar) – 30% di sconto

Progen PR4 (ruote scoperte) – 30% di sconto

Progen Emerus (supercar) - 30% di sconto

Vysser Neo (sportiva) – 40% di sconto

GTA$ e RP tripli nelle gare per Issi Classic, veicoli speciali e ruote scoperteCedi ai tuoi più biechi istinti animali e schiaccia il pedale per ottenere ricompense durante la seconda settimana dell'evento delle gare estive di GTA Online con un terzetto di gare classiche di GTA Online che forniscono ricompense triple fino al 2 agosto, che aumentano del 350% per gli abbonati a GTA+ .Gare per Issi Classic : la Weeny Issi Classic è un'auto di importazione adorabile, ma che può dire la sua anche nello scenario competitivo.Gare per veicoli speciali : mettiti alla prova con le abilità speciali di Rocket Voltic, Ruiner 2000 e Blazer Aqua.Gare per ruote scoperte : indossa la tua tuta da corsa preferita e usa il sistema KERS per lanciarti verso la vittoria.GTA$, reputazione dell’Autoraduno di LS e RP tripli nelle gare dell'Autoraduno di LSChe tu voglia prendere delle scorciatoie o lanciarti nel traffico per seminare l'LSPD, potrai ottenere tanti soldi e reputazione nelle gare clandestine e negli inseguimenti di questa settimana. Riceverai i GTA$ sul tuo conto della Maze Bank, mentre la reputazione dell'Autoraduno è utilissima per sbloccare abbigliamento e livree nell'Autoraduno di LS.I piloti che vincono una volta una gara per ruote scoperte creata da Rockstar, una gara Hotring e una gara clandestina di LS entro il 2 agosto riceveranno la Tuta racing Manor scura entro 10 giorni dal completamento.Simeon Yetarian è molto orgoglioso di poter offrire una selezione di veicoli ricercatissimi, e anche questa settimana non si smentisce. Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per camminare tra la Pfister Growler (sportiva) con la livrea rara Kisama Graffiti, la Dinka RT3000 (sportiva), la Pegassi Monroe (sportiva classica) e due auto a ruote scoperte come la Progen PR4 (30% di sconto) e la Benefactor BR8 .Fai un giro di prova e acquistane una o tutte quelle che vuoi.Vai all'Autosalone Luxury Autos per vedere da vicino la selezione di veicoli di questa settimana: Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada, 25% di sconto) e Vysser Neo (sportiva, 40% di sconto).Oltre a ottenere ricompense triple, vincendo le gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi otterrai il veicolo trofeo di questa settimana: la Ocelot Ardent (sportiva classica).Prova la Benefactor Streiter, la Progen GP1 e la Coil RaidenPassa dall'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare i veicoli di questa settimana, tra cui la Benefactor Streiter (sportiva), la Progen GP1 (supercar, 30% di sconto) e la Coil Raiden (sportiva).Veicolo da primo premio del casinò: Dinka Jester ClassicVisita l'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per provare a vincere il primo premio di questa settimana: la Dinka Jester Classic (sportiva) che vedrai sul podio girevole.GTA+Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratuitamente la nuova Penaud La Coureuse (sportiva) al Vinewood Car Club e altro fino al 16 agosto:E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+ .SCONTIMetti in mostra i tuoi veicoli in un ambiente di design spazioso e ben illuminato con un occhio di riguardo per il lusso. Questa settimana, il garage multipiano di Eclipse Blvd è scontato del 30%. Anche il Mammoth Avenger Thruster è scontato del 30%, così come i miglioramenti opzionali per le mitragliatrici frontali e i missili. Continua a leggere per scoprire la lista completa degli sconti di questa settimana.Inventario e sconti del Furgone delle armiMachete | Mitra tattico | Fucile avanzato | Pistola pesante | Fucile da tiratore (50% di sconto) | Fucile militare (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Coltello | Pistola automatica | Granate | Gas lacrimogeno | Bombe adesive | Giubbotti antiproiettile

Altre News per: onlinericompensedoppienelleprovetempojunk