BANDAI NAMCO LANCIA IL CANALE YOUTUBE DEDICATO ALLA MUSICA DEI PROPRI GIOCHI

Bandai Namco Europe ha annunciato l’apertura di Bandai Namco Game Music, il canale YouTube dedicato alle proprio Colonne Sonore Originali che include celebri licenze come ELDEN RING, TEKKEN e Tales of Arise.

I fan in EMEA possono ora ascoltare gratuitamente le Colonne Sonore dei seguenti franchise:

CODICE VENA

ANIME SCURE

L'ANELLO DI FUOCO

Piccoli incubi

SOUL CALIBUR

I racconti di Alzati

TEKKEN

L'antologia delle immagini oscure

Parco Oltre

Il canale offre più di 1.000 iconici brani e molti altri arriveranno in futuro.

“La musica è una componente chiave, in grado di trasformare un videogioco in un viaggio epico che vivrà nella memoria dei fan per sempre. Aprire questo canale dedicato alla musica dei nostri giochi è il nostro modo per condividere le più memorabili colonne sonore con tantissimi giocatori ed espandere le nostre IP fuori dal mondo del gaming. Abbiamo voluto che i nostri fan potessero portare queste avventure nel loro quotidiano e scoprire nuove storie”, Ha dichiarato Anthony Macaré , Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe .

Segui il canale per ascoltare i tuoi brani preferiti di Bandai Namco:

