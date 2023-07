Emergenza incendi in Sicilia: Popolazione invitata a rimanere in casa mentre Palermo è sotto assedio

Gli incendi devastano la Sicilia e mettono Palermo sotto assedio: la popolazione è invitata a restare al sicuro. La Sicilia è attualmente colpita da una serie di incendi che hanno provocato devastazione in diverse zone dell'area metropolitana, mettendo in allarme le autorità e la popolazione locale. I roghi, innescati da giorni di caldo record, hanno già causato la perdita di vite umane, rendendo l'emergenza ancora più critica.

La situazione è così preoccupante che le autorità hanno emesso un'appello urgente a tutti i cittadini: restare al chiuso e limitare gli spostamenti a soli casi strettamente necessari. L'alto tasso di fumo generato dagli incendi può causare gravi disturbi all'apparato cardio-circolatorio e respiratorio, soprattutto nelle persone più fragili, come gli anziani.

La Asl (Azienda sanitaria provinciale) ha emanato una nota di avvertimento sulla pericolosità dell'esposizione prolungata all'aperto in queste condizioni, sottolineando l'importanza di prendere precauzioni per proteggere la salute. Si raccomanda quindi a tutti di evitare di rimanere all'aperto se non per motivi essenziali, specialmente agli anziani e alle persone vulnerabili, che sono invitati a non uscire di casa, a meno che non sia strettamente necessario e possibilmente accompagnati.

La lotta contro gli incendi è stata una priorità assoluta per le autorità locali. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha tenuto un vertice con il presidente della Regione Schifani, il prefetto di Palermo Cucinotta e la Protezione civile Nazionale, per coordinare gli sforzi contro le fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco, della Protezione civile e delle società partecipate stanno lavorando instancabilmente per contenere gli incendi e proteggere le persone e le proprietà colpite.

La situazione delle strade nell'area è altrettanto critica. Alcune arterie autostradali e statali sono state chiuse o rese parzialmente percorribili a causa della pericolosità delle condizioni. La viabilità risulta compromessa, con chiusure sulla A19 tra Buonfornello e Scillato e sulla strada statale 186 Di Monreale, tra il km 19,100 e il km 24,200, a Borgetto. Anche la strada statale 113dir tra Mortelle e Acqualadroni nel Messinese, la strada statale 185 Di Sella Mandrazzi a Taormina e la strada statale 114 Orientale Sicula ad Augusta, al km 120, sono state chiuse a causa dei danni provocati dagli incendi.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso profonda preoccupazione per i danni causati dagli incendi e ha dichiarato che una volta ricevuta la relazione dalla Protezione civile sulla situazione, intende richiedere lo stato di calamità e lo stato di emergenza per l'intera isola. Si spera che con l'aiuto del governo nazionale si possano pianificare rapidamente e attuare interventi mirati per contrastare questa emergenza.

Le autorità stanno affrontando questa situazione critica con il massimo impegno e sperano che un miglioramento delle condizioni climatiche possa contribuire a ridurre la gravità dell'emergenza. Nel frattempo, la sicurezza della popolazione rimane la priorità assoluta, e tutti sono invitati a seguire attentamente gli avvisi e le indicazioni delle autorità locali per proteggere la propria salute e il proprio benessere in questa difficile situazione.

