Come richiedere un prestito online in base alle tue esigenze

Richiedere un prestito online è facile. Il difficile sta nella scelta dell’opzione più adatta alle tue necessità.

Di seguito trovi:

i requisiti di base per la richiesta,

come confrontare i prestiti online,

pro e contro di questi finanziamenti,

i passi necessari per attivarlo.

Requisiti di base: documenti e informazioni da preparare

Per richiedere un prestito online ti serviranno:

la carta d'identità o il passaporto,

il codice fiscale

le ultime buste paga, il cedolino della pensione o la dichiarazione dei redditi se sei un libero professionista,

l'IBAN del conto corrente su cui vuoi ricevere l’accredito,

per i cittadini stranieri conviene avere sottomano anche il permesso di soggiorno.

L’intera procedura di richiesta avviene online. Nei vari passaggi dovrai fornire i documenti richiesti e compilare i moduli relativi al trattamento dei dati personali.

Avere tutto pronto in anticipo velocizzerà le tempistiche necessarie per la richiesta.

Come individuare il prestito migliore

Prima di tutto, decidi:

quanto ti serve, e in quanto tempo sarai in grado di restituire il prestito.

Questi due fattori determinano quali interessi dovrai pagare. In più la banca confronterà la tua richiesta con il tuo reddito e le tue disponibilità finanziarie.

Ogni istituto di credito usa i propri parametri interni per valutare quale domanda è valida oppure no. Ma questi sono elementi rilevanti nella loro decisione finale.

Dal tuo lato devi considerare se la loro proposta è convincente. In questa scelta due numeri sono sempre importanti: il TAN e il TAEG.

TAN e TAEG: cosa sono e il loro ruolo nella scelta di un prestito online

TAN significa tasso annuo nominale. È il tasso di interesse applicato alla somma che richiedi. Determina gli interessi che dovrai pagare. Più basso è il TAN, meno interessi dovrai pagare.

significa tasso annuo nominale. È il tasso di interesse applicato alla somma che richiedi. Determina gli interessi che dovrai pagare. Più basso è il TAN, meno interessi dovrai pagare. TAEG invece sta per tasso annuo effettivo globale. Questo tasso non si limita a considerare gli interessi, ma include anche le spese accessorie del prestito, come le commissioni di istruttoria o le spese di incasso delle rate. Il TAEG è quindi un indicatore più completo del costo complessivo del prestito.

In pratica, il TAN indica quanto pagherai di interessi, mentre il TAEG fornisce una stima del costo complessivo del prestito.

Valuta le diverse offerte

Non fermarti alla prima offerta: confronta le condizioni di vari istituti.

Guarda l'importo massimo erogabile, il TAN (tasso annuo nominale), il TAEG (tasso annuo effettivo globale), e altri vantaggi o svantaggi specifici di ogni proposta.

Assicurati di controllare entrambi i tassi.

Un TAN basso può sembrare allettante, ma non include tutte le commissioni. Per questo devi sempre valutare anche il TAEG. Assicurati di leggere bene il contratto in modo da conoscere tutti i costi e le condizioni associate al prestito che stai richiedendo.

Scegli in base alle tue esigenze e possibilità

Tieni ben presenti le tue esigenze.

Gli istituti di credito hanno i loro interessi commerciali, che non coincidono per forza con i tuoi. È normale. Tocca a te prendere la decisione finale sull’offerta più in linea con i tuoi bisogni.

Prenditi quindi il tempo per ragionarci con calma e senza lasciarti prendere dall’emozione o dalla fretta. E nella tua analisi considera la tua effettiva capacità di ripagare il debito.

Il mancato pagamento delle rate può avere varie conseguenze negative. Di base è una situazione che conviene evitare con cura.

Pro e contro dei prestiti online

In base alle tue esigenze e preferenze la lista dei pro e contro può cambiare. Ma se stai valutando questo strumento questi sono alcuni degli elementi da considerare.

Vantaggi

Comodità e velocità ? I vantaggi principali sono la praticità e la rapidità: puoi fare tutto online, dalla richiesta alla firma del contratto, senza doverti recare in filiale. Risparmi tempo!

I vantaggi principali sono la praticità e la rapidità: puoi fare tutto online, dalla richiesta alla firma del contratto, senza doverti recare in filiale. Risparmi tempo! Maggiore competitività ? I tassi d'interesse online possono risultare più bassi rispetto a quelli proposti in filiale. Tramite il web le banche possono tagliare alcuni costi e offrire soluzioni più vantaggiose per i clienti.

Svantaggi

Meno possibilità di trattare ? È più difficile negoziare le condizioni con la banca online. Di solito si tratta offerte "preconfezionate" e non modificabili.

È più difficile negoziare le condizioni con la banca online. Di solito si tratta offerte "preconfezionate" e non modificabili. Pochi riferimenti fisici ? Se hai bisogno di aiuto o chiarimenti, puoi solo contattare il servizio clienti. In genere non potrai rivolgerti a una filiale sul territorio se hai bisogno di supporto.

I passi necessari per trovare e richiedere un prestito online

Capisci di cosa hai bisogno. Prima di richiedere un prestito, devi sapere di quanto denaro hai bisogno. Considera le tue esigenze e valuta l'importo che ti serve. Fai una ricerca online. Una volta che sai di quanto denaro hai bisogno, fai una ricerca online per trovare le opzioni disponibili. Puoi utilizzare i motori di ricerca o i siti web che comparano le offerte di prestito. Confronta le opzioni. Non fermarti alla prima offerta che trovi: confronta le condizioni di vari istituti. Guarda l'importo massimo erogabile, il tasso d'interesse e le spese accessorie. Così potrai valutare meglio quale offerta è più conveniente per te. Compila la domanda online. Una volta che hai scelto il prestito che fa per te, compila la domanda online. Ti verrà richiesto di inserire le informazioni personali e i documenti richiesti (carta d'identità, buste paga, dichiarazione dei redditi, IBAN del tuo conto corrente). Assicurati di avere tutto a portata di mano. Attendi la valutazione della tua richiesta. Dopo aver compilato la domanda, l'istituto finanziario valuterà la tua richiesta. Potrebbe richiederti ulteriori documenti o informazioni, quindi mantieniti pronto a rispondere alle loro richieste. Ricevi il prestito. Se la tua richiesta viene accettata, riceverai il prestito direttamente sul tuo conto corrente.

Ricorda di confrontare le offerte per trovare il prestito su misura per te e di leggere con attenzione i termini e le condizioni del prestito prima di accettarlo.

Immagine da Unsplash di Towfiqu barbhuiya

Altre News per: comerichiedereprestitoonlinebasealleesigenze