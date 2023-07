Action: il back-to-school è divertente e conveniente

Il ritorno sui banchi di scuola o in ufficio è meno pesante con i giusti supporti. Action propone una selezione di articoli per soddisfare ogni personalità.

Il ritorno a scuola o in ufficio è più facile con gadget divertenti. Action, il discount non food in più rapida crescita, offre un'ampia selezione di articoli di buona qualità, creativi e convenienti per un back-to-school colorato e rilassato.

Per chi non vuole passare inosservato

Coloro che amano circondarsi di cose appariscenti e stravaganti possono scegliere gadget colorati come la Maxi Gomma Glitterata, dalla superficie scintillante per portare un tocco di stile sulla scrivania.

E che dire della Penna con strass Craft Sensations? Con mille strass inseriti nell’impugnatura renderà magica la scrittura. Un vero e proprio gioiello per gli amanti del luccichio e della bellezza.

Per i ‘precisini’

Se si è perfezionisti e amanti dell'ordine, da Action si può trovare l’Organizer da scrivania con caricabatteria wireless Re-load in legno sostenibile con certificazione FSC®. Oltre ad offrire un comparto per raccogliere in modo impeccabile penne e accessori, questo accessorio è dotato di un pratico caricabatteria wireless integrato, per smartphone o tablet.

Invece, la confezione organizer per matite colorate è perfetta per avere a portata di mano i pastelli sulla scrivania, sempre pronte all’uso. Con i suoi scomparti separati, ogni matita colorata troverà il suo posto, per un ambiente di lavoro o di studio pulito e ordinato.

Per i più creativi

Quanti trucchi sono stati ideati nel corso degli anni per passarsi appunti a scuola senza farsi scoprire? Oggi il bigliettino nell’astuccio è superato, la rivoluzione è la Penna con Inchiostro Trasparente per scrivere informazioni segrete senza che nessuno se ne accorga. Per svelare tutto, basta accendere la mini lampada UV incorporata nella penna per rendere visibile il testo al destinatario del messaggio.

I veri appassionati di fai-da-te possono optare per il Cartoncino con Motivi 3D che offre una nuova dimensione agli ‘attacchi d’arte’. Con i diversi motivi in rilievo, si potrà dare vita a pacchi regalo, cartoline e tanto altro, rendendo ogni progetto un capolavoro tridimensionale.

Per chi vuol cominciare già con un ‘mood’ zen

Il timore di tornare subito a livelli alti di stress pre vacanza attanaglia tutti. Allora perché non prepararsi subito posizionando sulla scrivania una Candela profumata in stile zen che libera essenze dal potere calmante, così da scacciare le prime tensioni?

Per prendersi un momento per sé, si può optare per una maschera per il viso . È una maschera in fogli pronta all’uso per prendersi cura della pelle. Perfetta per rilassarsi!

