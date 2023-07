Sempre più cloud il portafoglio di Aikom Technology

Le soluzioni di videosorveglianza cloud-native integrate recentemente nel portafoglio di Aikom Technology, come Avigilon Alta e Pelco Calipsa, portano intelligenza, capacità di analisi e velocità di reazione ottimizzando investimenti e risorse.



Le novità nel mondo della videosorveglianza sono sempre più centrate sulle funzionalità di intelligenza artificiale.



Le pesanti infrastrutture composte da telecamere, decine di monitor, server e sistemi di registrazione si alleggeriscono dal punto di vista tecnico e gestionale e acquisiscono intelligenza, trasformandosi in “sistemi nervosi” capaci di interpretare, analizzare e reagire a ciò che vedono e sentono grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. La videosorveglianza in cloud, tra gli altri vantaggi (minor investimenti in termini di capex, maggiore scalabilità, maggiore opportunità di integrazione, rapida messa in opera) permette di mantenere i siti sempre aggiornati in termini di difesa dagli attacchi cyber. Il costante monitoraggio della salute degli apparati e il puntuale aggiornamento dei protocolli di sicurezza sono aspetti oggi imprescindibili in un impianto TVCC, che il cloud rende possibili con minime risorse. Lo stesso PNRR, con la misura 1, ha voluto dare un’importante spinta in questa direzione: non solo digitalizzazione degli enti locali, ma digitalizzazione “cloud first”.



Aikom Technology ha compreso questo scenario e abbracciato questa nuova visione della videosorveglianza attraverso una stretta collaborazione con Motorola Solutions.



L’ecosistema di prodotti Video Security & Access Control di Motorola Solutions lavora sinergicamente per:

• Rilevare i dati da dispositivi e reti diverse (telecamere, sistemi interfonici, dispositivi di controllo accessi, body-cam, radio e cellulari)

• Analizzare ed elaborare i dati in modo focalizzato grazie ad algoritmi AI avanzati

• Comunicare in modo produttivo, collegando istantaneamente i team giusti al momento giusto

• Rispondere alle criticità in modo efficiente ed in tempo reale



Uno degli asset chiave di questo sistema integrato è costituito dalle soluzioni Avigilon Alta . Una soluzione di videosorveglianza e controllo accessi end-to-end cloud-native, che nasce per essere veloce e facile da installare e assolutamente sicura. Tutto questo unito alle potenti funzionalità AI e apprendimento automatico note per essere uno dei maggiori punti di forza del brand Avigilon.



Adatti sia per installazioni aziendali di grandi dimensioni che per piccoli impianti, le telecamere e i sistemi di controllo accessi Avigilon Alta (che comprendono i prodotti dei brand AVA e OpenPath) hanno a bordo il proprio lo spazio di archiviazione (non richiedono quindi un server) e si interfacciano con il VMS Avigilon Control Center da qualsiasi browser. L’analisi video avanzata, facilmente configurabile con regole personalizzate, rileva in modo intelligente oggetti, eventi ed attività insolite inviando allarmi istantanei a qualsivoglia apparato o macchina in rete.



Per chi desidera maggiore intelligenza e flessibilità per il proprio sistema di videosorveglianza già installato senza dover necessariamente installare nuove telecamere, invece, Aikom Technology propone la piattaforma cloud-based software Pelco Calipsa , che offre analisi video di alto livello per la sicurezza, in tempo reale e per le indagini forensi. Calipsa è una piattaforma 100% cloud e non richiede hardware aggiuntivo. Calipsa nasce per rendere intelligente qualsiasi impianto di videosorveglianza IP di terze parti, sia esso con o senza VMS. Le funzioni di video analisi e il filtraggio avanzato degli allarmi vengono aggiunte a qualsiasi sito videosorvegliato grazie ad una semplice licenza.



Nata come start up in ambito universitario in UK, è stata acquisita da Motorola Solutions nel 2021 e ogni giorno più di 10 milioni di eventi video vengono elaborati dalle tecnologie AI e di rete neurale proprietarie di Calipsa. Il sistema neurale apprende continuamente da tutti i sistemi collegati e diventa "più intelligente" man mano che vengono collegati più siti. Oggi è in grado di filtrare i falsi allarmi trasmessi dalle telecamere fino al 95%.



Le soluzioni Calipsa lavorano su server cloud Amazon Web Services collocati in Europa e sono perfettamente GDPR compliant. I vantaggi offerti da questa piattaforma sono molteplici: innanzi tutto la flessibilità, dato che i modelli di abbonamento offrono la possibilità di scalare i servizi verso l'alto o verso il basso, in linea con le specifiche esigenze aziendali. Anche l’agilità operativa è un aspetto significativo: gli aggiornamenti effettuati nel cloud possono essere implementati istantaneamente e da remoto. Per finire, il risparmio offerto dal sistema è importante, perché permette di applicare tecnologia AI avanzata a vecchie telecamere di terze parti.



La divisione Security & Surveillance di Aikom Technology mette a disposizione dei partner preziose risorse per approfondire il tema TVCC in cloud e per iniziare ad approcciare questo tema di assoluta attualità.

