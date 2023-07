Da Attiva i dispositivi Backbone per il mobile gaming

Attiva, primario distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, annuncia la distribuzione dei dispositivi Backbone, brand specializzato in prodotti per il mobile gaming su dispositivi Apple iOS e Android. In particolar modo, Attiva si occuperà della distribuzione dei prodotti Backbone nella GDS, presso gli APR e i retailer.

Backbone vanta una grande esperienza nel mondo del gaming che l’ha portata a realizzare un ecosistema hardware in cui lo smartphone diventa il centro di gravità del mondo gaming e di tutti i servizi cloud dedicati. L’innovativo controller BackBone One, in abbinamento all’app all-in-one Backbone, rende l’esperienza di gioco unica, coinvolgente e senza confini, permettendo ai gamers di divertirsi coi titoli più acclamati presenti non solo sugli app store ma anche su Xbox Game Pass e Nvidia Geforce Now, in streaming, e a quelli su Xbox Series X|S, Playstation 5 e Steam in remote play (gioco da remoto).

«Con la distribuzione dei prodotti Backbone – dichiara Paolo Martelli, Business Unit Manager Attiva Plus - ampliamo la nostra presenza nel mondo del mobile gaming, un settore strategico caratterizzato da una forte competizione e da grandi potenzialità di crescita. Lo facciamo grazie ad un partner di valore, certificato dai maggiori player del settore e forte di una proposta innovativa e di qualità. Siamo certi che i gamers italiani apprezzeranno le caratteristiche e le funzionalità di Backbone One, un dispositivo in grado di rendere l’esperienza videoludica ancora più gratificante».

«Backbone – dichiara Maneet Khaira, fondatore e Ceo – nasce con un solo obiettivo: elevare l’esperienza di gioco per tutti e ovunque. Come Sonos e Roku hanno fatto per la musica e la Tv in streaming, così Backbone unifica tutti i servizi di game streaming e i giochi su dispositivi mobili».

Con Backbone One, disponibile anche nella versione speciale certificata, è possibile ottenere risultati fantastici anche nei giochi più impegnativi grazie a. I bordi arrotondati rendono l’impugnatura confortevole e adatta anche a sessioni di gioco prolungate. Backbone One inoltre non ha fili, non necessita di ricarica e può essere portato ovunque grazie alle sue dimensioni e al peso ridotti. In più rende semplice condividere le statistiche di gioco e le registrazioni in-game senza necessità di hardware aggiuntivo., fra cui Call of Duty, Minecraft, Asphalt 9: Legends e molti altri.

