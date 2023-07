Wanda Nara rompe il silenzio sui social: Scatti della sua ultima settimana

Negli ultimi tempi, il caso riguardante Wanda Nara e la sua presunta diagnosi di leucemia ha monopolizzato le conversazioni. La showgirl argentina, da quando queste voci allarmanti hanno iniziato a circolare, ha notevolmente ridotto le sue apparizioni sui social media, dove solitamente è sempre molto presente. Tuttavia, nelle scorse ore, Wanda Nara ha postato una serie di scatti sul suo account Instagram che raccontano come ha trascorso l'ultima settimana.

La fotomodella ha condiviso diverse foto accompagnate dalla didascalia: "Foto random di questa ultima settimana". Nei vari scatti, appare in compagnia del marito Mauro Icardi, delle sue bambine Francesca e Isabella e di molti amici. Tra le immagini, ci sono anche quelle in cui è impegnata con il make-up prima di entrare in scena.

Sebbene Wanda Nara sia tornata attiva sui social, ha deciso di non toccare nemmeno per sbaglio l'argomento della sua salute, che continua ad essere il principale focus delle attenzioni su di lei. La showgirl argentina ha già chiarito che, per motivi di privacy e per proteggere la sua famiglia, non intende tornare a parlare dell'argomento. Secondo quanto riportato dai giornali sudamericani, tuttavia, si dice che Wanda Nara stia affrontando un'infiammazione alla milza e i medici hanno riscontrato un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi, sintomi che potrebbero far pensare al peggio, ovvero la leucemia.

"La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo. L'intenzione è quindi quella di tenere massima riservatezza per rispetto dei miei figli", aveva dichiarato Wanda Nara, prima di ritirarsi in un comprensibile silenzio riguardo alla sua salute. Nonostante la situazione delicata, la showgirl sembra trovare conforto nel trascorrere momenti preziosi con la sua famiglia e gli amici.

