Calciomercato Juventus: Le trattative per Franck Kessie si intensificano

Il calciomercato estivo della Juventus sta vivendo momenti di grande animazione grazie al nome di Franck Kessie, il centrocampista considerato l'ideale per rafforzare il reparto bianconero. Tuttavia, il Barcellona sta chiedendo una cifra ritenuta attualmente fuori portata, che ammonta a quindici milioni di euro. La Juventus sta cercando un'alternativa più accessibile, concentrando l'attenzione su un prestito con diritto di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Questa è l'ultima strategia proposta dal nuovo direttore generale della Juventus, Giuntoli, che è in contatto diretto con l'entourage del calciatore e il club blaugrana per trovare una soluzione adeguata e concludere l'affare. Tuttavia, l'obiettivo di Kessie rappresenta una sfida difficile per la Juventus, poiché deve affrontare la concorrenza proveniente dall'Arabia e dalla Premier League. Al momento, l'ivoriano si mostra ancora incerto riguardo al suo futuro.

Se arrivassero segnali positivi dal calciatore, la Juventus proverà a trovare un accordo con il Barcellona. Fino a pochi giorni fa, i blaugrana sembravano fermi sulla possibilità di una cessione definitiva, ma ora sembrano aperti anche all'idea di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ancora oggetto di discussione.

Il Barcellona vorrebbe ottenere quindici milioni di euro dalla trattativa, mentre la Juventus punta a un investimento inferiore, tenendo conto che Kessie attualmente percepisce uno stipendio di 6,5 milioni e non può usufruire del Decreto Crescita. Nonostante l'operazione si presenti come una sfida, non è impossibile. Le parti sono al lavoro e i tifosi bianconeri attendono con ansia le novità sugli acquisti estivi. Tra questi, ci sarà spazio anche per Franck Kessie? Solo il tempo potrà dirlo, quindi sarà necessario avere pazienza e seguire gli sviluppi con attenzione.

