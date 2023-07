Caso di Truffa dei 'Falsi Invalidi': La Storia di Michelle Hanney di Rotherham

La storia di Michelle Hanney, una donna inglese di 51 anni di Rotherham, nel Yorkshire meridionale, è stata recentemente al centro di un incredibile caso di truffa. Purtroppo, i casi di "falsi invalidi" sembrano sempre più diffusi, e Michelle è stata smascherata per aver finto problemi motori per anni, che la costringevano a utilizzare una sedia a rotelle. La scoperta è avvenuta quando ha pubblicato un'immagine su Facebook in cui appariva a cavallo.

Le autorità di Sheffield hanno avuto sospetti e, durante controlli online, hanno visto la donna cavalcare uno stallone, mettendo in discussione la sua dichiarata invalidità. Grazie a questa truffa, Michelle ha ottenuto sussidi dallo Stato per chi è invalido, ricevendo una somma totale di 33.711 sterline nel corso degli anni.

Dopo l'accusa, Michelle si è dichiarata colpevole di attività fraudolenta presso la Sheffield Magistrates Court, e le è stato comminato un ordine comunitario di 12 mesi. Il caso ha attirato l'attenzione del Ministro di Stato per le persone disabili, la salute e il lavoro, Tom Pursglove, che ha sottolineato l'importanza di garantire che le prestazioni destinate alle persone con disabilità siano effettivamente a beneficio di chi ne ha bisogno, evitando gli abusi del sistema da parte di una piccola minoranza di individui.

