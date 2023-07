Indagini per la Morte di Andrea Purgatori: Accuse di Omicidio Colposo nel Trattamento per il Tumore ai Polmoni

La Procura di Roma ha aperto un procedimento dopo una denuncia presentata dai familiari di Andrea Purgatori, noto giornalista scomparso, iscrivendo due persone nel registro degli indagati. I due soggetti, operanti in una struttura di diagnostica nella Capitale, sono accusati di omicidio colposo. Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno pianificato l'incarico per l'autopsia, prevista nella prossima settimana.

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le prove, comprese le cartelle cliniche delle strutture pubbliche e private in cui Purgatori era stato in cura. La famiglia del giornalista chiede che sia accertato se la radioterapia, trattamento cui era sottoposto per un tumore ai polmoni, abbia accelerato il suo decesso. Durante il ricovero per le cure radioterapiche, il giornalista aveva manifestato problemi al cervello a causa del cancro polmonare.

Secondo i familiari, possibili irregolarità nelle cure somministrate dovrebbero essere indagate, in particolare riguardo all'evolversi della patologia celebrale, che sembrerebbe aver subito un'accelerazione dopo le terapie anti-tumorali. L'autopsia sarà cruciale per stabilire se Purgatori avesse metastasi tumorali al cervello, aspetto che non era emerso durante gli accertamenti diagnostici in un'altra clinica della Capitale.

Inoltre, i medici di un'altra struttura cui si era rivolto il giornalista avevano suggerito che le lesioni rilevate dalle immagini radiologiche fossero legate a un'ischemia. La Procura intende approfondire questo aspetto, poiché un'eventuale conferma di un errore nella diagnosi potrebbe implicare un trattamento inadeguato.

La vicenda è particolarmente delicata e le indagini si concentrano sulle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa del giornalista. La famiglia e l'opinione pubblica attendono chiarezza e giustizia in questo caso di estrema rilevanza.

