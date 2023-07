Terribile Denuncia: Donna di 30 anni Rapita, Picchiata e Violentata per Due Giorni a Viterbo

Una tragica vicenda ha sconvolto Viterbo, quando una giovane donna di origini sudamericane, di 30 anni, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle con i vestiti strappati e in uno stato di profondo choc. Con voce tremante, ha denunciato di essere stata rapita e brutalmente violentata per due lunghi giorni.

La vittima è giunta ieri pomeriggio al nosocomio del capoluogo, dove i carabinieri sono stati chiamati immediatamente per prendere in carico l'indagine. La 30enne ha riferito di essere stata aggredita da due uomini in un appartamento nel centro storico, dove avrebbe subito innumerevoli percosse e abusi.

Secondo il suo racconto agli inquirenti, la donna era appena arrivata in città in treno per incontrare un'amica, ma sarebbe stata avvicinata dai suoi aguzzini fuori dalla stazione. Ingannata e costretta a seguirli in un luogo isolato, sarebbe stata costretta a salire a bordo di un'auto. Da lì, i suoi incubi sarebbero iniziati.

Gli aggressori l'avrebbero portata in un appartamento nel centro, dove avrebbero perpetrato la terribile violenza. Solo quando i due uomini si sarebbero allontanati per un momento, la donna avrebbe colto l'occasione per fuggire e chiedere aiuto ai passanti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi.

L'indagine, condotta con la massima delicatezza, è attualmente nelle mani dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo. Tuttavia, il racconto della donna presenta ancora molti punti da chiarire e verificare.

La comunità di Viterbo è sconvolta da questa terribile vicenda, e le autorità sono determinate a fare giustizia per la giovane vittima. Molti restano in attesa di ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo delle indagini, sperando che i colpevoli siano individuati e portati davanti alla legge per rispondere di quest'orribile crimine.

