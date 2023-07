Su Pokémon GO arrivano i Percorsi, prima feature UGC del gioco

Niantic introduce la funzione Percorsi su Pokémon GO: da oggi la community del gioco potrà guidare gli Allenatori nell’esplorazione del mondo.Tutti gli utenti possono tracciare rotte e percorsi per mostrare ad amici e altri Allenatori i propri siti preferiti o seguire a propria volta le orme degli Allenatori e delle Allenatrici locali per vedere cosa piace a quella community e incontrare i propri Pokémon preferiti, stringere nuove amicizie e condividere i raid. Inoltre i Pokémon che si stabiliscono esclusivamente in una certa zona appaiono sul percorso!Queste sono le principali caratteristiche della funzione Percorsi:Creazione di un percorsoL’Allenatore deve scegliere un Pokéstop o una Palestra come punto di inizio.Una volta avviata la registrazione si può cominciare a disegnare il proprio percorso.Sono poi da inserire alcune informazioni sul percorso: queste saranno sottoposte insieme al tragitto stesso a una verifica.Quando il percorso sarà stato accettato, gli Allenatori e le Allenatrici potranno iniziare a percorrerlo e seguirlo.Esplorazione di un percorsoNella scheda “Percorso” del menu “Dintorni” gli Allenatori possono visualizzare i percorsi locali.Basta scegliere quello che più interessa, selezionarlo e si può partire con l’esplorazione.Lungo il percorso gli Allenatori dovranno poi tenere gli occhi aperti perché potrebbero imbattersi in una cellula del leggendario Zygarde, il Pokémon Equilibrio. Le Cellule di Zygarde sono gli elementi che compongono Zygarde: gli Allenatori possono raccoglierle nel proprio Cubo di Zygarde e usale per cambiare la forma di questo Pokémon.Bonus PercorsiSeguendo un percorso fino alla fine per la prima volta permette di guadagnare una nuova Medaglia percorso.Il proprio Pokémon compagno guadagna più rapidamente le caramelle e completando il percorso insieme a lui si guadagnano dei cuori.Sono previsti dei bonus Punti Esperienza per il primo percorso che si completa ogni giorno. Dopo aver completato percorsi per sette giorni, gli Allenatori riceveranno un bonus PE aggiuntivo.Si tratta della prima funzione di User Generated Content su larga scala introdotta su Pokémon GO e l’obiettivo è di rendere il gioco ancora più coinvolgente e divertente.Il lancio di questa novità sarà inoltre completato da un evento speciale nel gioco con missioni e bonus dedicati.Per saperne di più si consiglia di consultare il sito ufficiale di Pokémon GO: https://pokemongolive.com/routes

Altre News per: pokémonarrivanopercorsiprimafeaturegioco