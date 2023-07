Come localizzare un telefono smarrito? Le app che ti possono aiutare

Ti sarà capitato di chiederti come localizzare un telefono smarrito oppure rubato: un problema serio, a cui per fortuna diverse app possono mettere rimedio. Utilizzando queste app potrai ritrovare il tuo dispositivo in modo semplice e accurato e recuperarlo prima che le informazioni preziose che contiene finiscano in mani sbagliate.

Davvero si può localizzare telefono smarrito?

Ma davvero puoi localizzare un telefono smarrito anche da remoto? Perdere il cellulare può essere un serio problema, ma esistono diverse soluzioni, sia gratuite che a pagamento, che permettono di tracciare la posizione di un dispositivo e quindi di ritrovare un telefono smarrito.

Alcune soluzioni sono adatte sia a ritrovare dispositivi Android che iPhone, mentre altre sono dedicate specificamente a telefoni di un determinato produttore. Inoltre in alcuni casi è necessario aver installato un’app o attivato una particolare opzione sul cellulare, mentre altri servizi permettono di rintracciare un telefono con il solo numero.

Vediamo quali sono le soluzioni più efficaci che puoi utilizzare per localizzare un cellulare smarrito.

GEOfinder per localizzare un cellulare con solo il numero

Se vuoi sapere come spiare un cellulare conoscendo solo il numero, GEOfinder è il servizio che fa per te. Infatti GEOfinder può rintracciare la posizione di qualsiasi dispositivo, non importa il sistema operativo o il produttore, ovunque si trovi partendo dal solo numero di telefono.

Utilizzarlo è molto semplice:

vai sul sito di GEOfinder e inserisci il numero del dispositivo che vuoi localizzare; se il telefono è localizzabile, crea un account e scegli un piano di abbonamento; il sistema invierà al telefono un SMS che contiene un link: puoi utilizzare un messaggio predefinito o personalizzarlo; quando il destinatario apre il messaggio e fa clic sul link, la sua posizione GPS viene indicata sulla tua mappa di GEOfinder.

Il servizio è molto rapido e preciso nel localizzare il cellulare smarrito: non è prevista una prova gratuita, ma puoi anche sottoscrivere un abbonamento della durata di 24 ore per il costo di 1 euro. Inoltre, con ogni abbonamento, puoi localizzare un numero illimitato di numeri di cellulare.

GEOfinder è un servizio completamente online, quindi non devi installare nessun software, semplice da utilizzare e disponibile anche in italiano. Una delle migliori soluzioni che hai a disposizione per localizzare in modo rapido e sicuro il tuo telefono smarrito.

Trova Il Mio Dispositivo: il servizio di Google per localizzare i cellulari Android

Se il cellulare che hai perduto ha un sistema operativo Android ed è associato a un account di Google, puoi utilizzare lo strumento “Trova il Mio Dispositivo”. Questo servizio di permette di ritrovare qualsiasi tipo di dispositivo Android e dovunque si trovi: basta che sia connesso alla rete.

Per utilizzarlo devi:

recarti sulla pagine Google del servizio o scaricare l’app dedicata;

sulla pagina principale del servizio o nella pagina dell’app verrà indicata la posizione del cellulare: ovviamente dovrà essere acceso e connesso alla rete;

se il dispositivo è spento oppure non è connesso alla rete, potrai vedere l’ultima posizione registrata.

Trova il Mio Dispositivo di Google è un servizio semplice da utilizzare e completamente gratuito, oltre a funzionare sia su laptop e notebook, sia su cellulari. I suoi limiti maggiori sono legati dall’essere utilizzabile solo con dispositivi Android: quindi se il tuo cellulare ha un sistema operativo iOS non puoi sfruttare questo strumento.

Find My iPhone: come rintracciare un dispositivo iOS

E se il cellulare o il dispositivo smarrito utilizza un sistema operativo iOS? In questo caso la soluzione migliore è sfruttare l’app Find My iPhone, che ti permette di rintracciare un dispositivo smarrito e non solo.

Nel momento in cui ti accorgi di avere perso il tuo telefono devi semplicemente accedere a iCloud con il tuo Apple ID: e la posizione del tuo dispositivo apparirà direttamente su una mappa, permettendoti di rintracciarlo. Ovviamente Find My iPhone deve essere abilitato nelle impostazioni iCloud del cellulare per poterlo rintracciare.

Grazie a Find My iPhone puoi anche:

fare in modo che il telefono emetta per 2 minuti un suono a volume alto, anche se impostato in vibrazione;

bloccare il dispositivo da remoto, inserendo una password per l’accesso;

cancellare tutti i dati e tutte le impostazioni presenti sul tuo iPhone;

controllare il livello di carica della batteria;

far apparire un messaggio sullo schermo del dispositivo.

Samsung Find My Mobile: la soluzione per trovare un dispositivo Samsung smarrito

Samsung ti offre una soluzione personalizzata per rintracciare il tuo dispositivo perso: Find My Mobile infatti ti permette di individuare la posizione del tuo cellulare in modo rapido e preciso. Questa app può essere utilizzata anche con i tablet Samsung.

Per utilizzare Find My Mobile devi:

aver installato il tuo account Samsung sul dispositivo che hai smarrito; dare i permessi a Google per individuare la posizione del cellulare, compresi quelli relativi alle connessioni alle reti Wi-Fi.

Oltre a rintracciare il telefono o il tablet smarrito, con Find My Mobile di Samsung da remoto puoi anche:

fare suonare il cellulare al volume massimo, per trovarlo se si trova vicino a te;

bloccare lo schermo, bloccare il tasto di accensione/spegnimento e bloccare l’utilizzo di Samsung Pay, per evitare di dover sostenere delle spese non effettuate da te;

controllare il registro delle chiamate;

eliminare ogni dato e impostazione dal telefono, per tutelare la tua privacy.

Localizzare telefono smarrito con Google Maps

Google Maps, oltre ad aiutarti negli spostamenti, può essere anche utile per ritrovare il tuo telefono smarrito. Per farlo puoi utilizzare la funzione della cronologia degli spostamenti: in questa sezione infatti vengono archiviati i diversi spostamenti effettuati sfruttando le indicazioni di Google Maps.

Questo sistema è semplice da utilizzare, visto che devi solo accedere al tuo account Google e a Maps, per poi trovare la sezione “Luoghi della tua cronologia”, ma ha in effetti anche molti limiti. Tra cui:

non può fornire la posizione in tempo reale del dispositivo, ma solo un’indicazione relativa a quella che potrebbe essere l’ultima posizione dello stesso, prima che tu lo smarrissi;

se il dispositivo è spento o non è collegato alla rete non vengono registrate le posizioni nella Cronologia.

Per poter utilizzare la cronologia di Google Maps per rintracciare un telefono smarrito devi ricordarti di attivare la “Cronologia delle Posizioni” nel tuo account Google, altrimenti gli spostamenti saranno visibili solo dal cellulare.

Riflessioni finali

In questo articolo hai scoperto alcuni modi per localizzare un telefono smarrito: puoi scegliere tra servizi online a pagamento, come GEOfinder, che ti permette una localizzazione molto precisa, oppure utilizzare le app gratuite che i produttori di telefoni, di sistemi operativi e Google ti mette a disposizione per rintracciare un dispositivo.

