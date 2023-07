Aggressione al Policlinico di Milano: Figlio di paziente invalido civile attacca il direttore medico durante visita

Un grave episodio di violenza si è verificato presso il Policlinico di Milano, coinvolgendo il figlio di una paziente. Un uomo italiano di 56 anni, affetto da invalidità civile al 100% e in cura presso il Centro Psicosociale di Monza per disturbi del comportamento, ha aggredito il direttore medico dell'ospedale, causando gravi lesioni.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'aggressione si è verificata nel pomeriggio del 19 luglio, durante l'orario di visita. Il 56enne era giunto per fare visita alla madre, ma per ragioni ancora da chiarire, ha prima iniziato a insultare il medico presente e poi ha sferrato un violento attacco fisico. Durante l'aggressione, l'uomo ha scaraventato a terra il dottore, saltandogli addosso e causandogli la frattura del femore in tre punti.

Nonostante lo staff sanitario abbia cercato di fermare l'aggressore, i loro sforzi sono stati vani, e pertanto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno denunciato il 56enne. In seguito all'episodio, sono state avviate le procedure per l'applicazione del Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio).

In serata, il medico ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico eseguito dai suoi stessi colleghi. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra il personale ospedaliero e i pazienti, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza all'interno degli ospedali e di affrontare in modo adeguato le problematiche legate alla salute mentale.

