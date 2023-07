Omicidio-suicidio davanti a un hotel, una scena straziante che ha sconvolto la rete

In una tragica giornata che rimarrà impressa per sempre, Julia Harmacinska è stata testimone di un agguato mortale mentre era in compagnia del suo nuovo fidanzato, l'attivista e blogger Kordian Domagala. L'ex fidanzato di Julia, Mikolaj Bachosz, li ha raggiunti e ha aperto il fuoco con una pistola, causando la morte di Kordian. Ciò che è accaduto è stato catturato da un testimone in un video che si è diffuso rapidamente sul web.

La scena scioccante si è svolta davanti a un hotel, dove l'assassino aveva seguito Julia e Kordian, prendendoli di mira senza pietà. La giovane, in preda al panico e con le mani insanguinate, ha cercato disperatamente aiuto mentre Bachosz ha sparato un secondo colpo mortale a Kordian prima di togliersi la vita. L'intero episodio è stato devastante, lasciando Julia traumatizzata e in uno stato di choc.

Secondo le informazioni ricostruite, Julia Harmacinska e Kordian Domagala erano stati insieme da appena due settimane prima dell'aggressione brutale. La polizia ha individuato e interrogato il testimone che ha registrato il video, cercando di comprendere l'intera dinamica dietro questo atroce crimine.

Le persone hanno reagito all'evento tragico con una pioggia di messaggi sui social, ricordando Kordian come una persona positiva, allegra e gentile, un artista e un blogger sempre sorridente. La perdita di una figura così amata ha colpito profondamente la comunità online e l'intera vicenda ha sollevato rinnovati dibattiti sulla violenza armata e la necessità di trovare soluzioni per evitare simili tragedie in futuro.

