Grazie alla tecnologia di ShopFully, Lenovo aumenta del +3,3% le vendite di tablet nei negozi selezionati





ShopFully, tech company italiana leader europeo del Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, ha stipulato una partnership di successo con Lenovo, leader tecnologico globale nelle soluzioni smart. Nel corso della campagna svolta insieme durante gli scorsi mesi di novembre e dicembre, grazie alla tecnologia di ShopFully Lenovo ha aumentato del +3,3% le vendite di tablet nei negozi coinvolti in Italia

[1]

.

In particolare, l’efficace presidio dei diversi canali digitali, ha permesso al brand di entrare in contatto con i consumatori lungo tutto il percorso di acquisto, a partire dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio. Ma non solo: attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei tre marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), Lenovo ha ottenutoun ritorno sull’investimento del 2,5[2](ossia per ogni euro investito, Lenovo ha generato 2,50€), pari al +76% rispetto alla media delle campagne di advertising del settore[3]. Anche i negozi fisici coinvolti nell’attività hanno potuto trarre beneficio dalla partnership, che si è tradotto in unaumento delle visite registrato da ShopFully del +10,9% negli store esposti alla campagna rispetto al gruppo di controllo.

“I risultati ottenuti dallacollaborazione con Lenovo dimostrano comeil digitale e la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale possano offrire un prezioso supporto per rispondere alle esigenze di business dei brand e dare una spinta alle vendite dei prodotti all’interno degli store fisici. Grazie all’utilizzo della nostra piattaforma HI! e dei marketplace proprietari, supportiamo i nostri clienti con le migliori soluzioni di Drive to Store digitale,mettendoli in contatto con i potenziali acquirenti da quando sono sul divano di casa fino all’ingresso in negozio.”ha commentatoMarco Durante, GlobalVP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“La partnership con ShopFully si è rivelata particolarmente efficace, registrando ottime performance: ci ha consentito di incrementare le vendite dei nostri tablet nel retail, registrando un notevole ritorno sull'investimento. Grazie a questo progetto, abbiamo avvicinato ulteriormente il brand Lenovo alle persone durante un periodo di grande richiesta di dispositivi per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Questi risultati sono la dimostrazione di come l'utilizzo della tecnologia e la realizzazione di collaborazioni strategiche possano generare risultati significativi in un mercato fortemente competitivo.” ha commentatoValentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo.

Altre News per: lenovoaumentavenditetablet