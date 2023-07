Incendio all'Ospedale San Martino di Genova: Pazienti messi in sicurezza dopo un corto circuito al terzo piano

Importante incendio al terzo piano dell'Ospedale San Martino a Genova: pazienti in sicurezza.

Genova è stata colpita da un incendio nella notte scorsa presso il terzo piano del monoblocco dell'Ospedale San Martino. Secondo quanto dichiarato dalla Direzione Sanitaria, l'incendio è stato causato da un corto circuito verificatosi in un gruppo di continuità all'interno della struttura. Fortunatamente, non ci sono state vittime.

Le fiamme sono state prontamente controllate, ma il fumo ha invaso i locali del terzo piano, richiedendo l'evacuazione di tutti i pazienti che sono stati trasferiti in altre aree dell'ospedale. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha contribuito ad arginare la situazione.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha tenuto a informare l'opinione pubblica tramite un post su Twitter, nel quale ha affermato: "Pazienti messi in sicurezza dopo l'incendio al Monoblocco del San Martino di Genova. Siamo in costante contatto con il direttore generale Marco Prioli, i vertici dell'ospedale e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola per avere aggiornamenti sulla situazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, evacuando completamente il terzo piano e garantendo la sicurezza dei pazienti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti".

