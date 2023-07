Arrestati i presunti scafisti responsabili del naufragio di Lampedusa: un bambino di 4 anni muore

La Polizia di Reggio Calabria ha effettuato l'arresto dei due presunti scafisti coinvolti nell'incidente dell'imbarcazione di migranti che, il 12 luglio, si è ribaltata al largo di Lampedusa, causando la scomparsa di alcune persone e la tragica morte di un bambino di 4 anni. Il gruppo di migranti era stato soccorso dalla nave Dattilo della Guardia Costiera, mentre era diretto verso Reggio Calabria per il trasporto di circa 500 persone provenienti dall'hotspot di Lampedusa. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare per il piccolo passeggero, che si trovava a bordo con sua madre. Gli individui arrestati sono cittadini della Sierra Leone, di 20 e 19 anni rispettivamente.

