Cittadino statunitense arrestato in Nord Corea: un possibile caso di diserzione?

Un cittadino degli Stati Uniti arrestato in Nord Corea durante un tour al confine con la Corea del Sud: possibili motivi di "diserzione".

Nel corso di un tour lungo il confine tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, un cittadino degli Stati Uniti è stato arrestato dalle autorità di Pyongyang nella Zona Demilitarizzata, che divide la penisola da oltre mezzo secolo. Secondo il comando dell'ONU, l'uomo è stato detenuto per aver attraversato senza autorizzazione la linea di demarcazione militare nella Repubblica Popolare Democratica di Corea. Secondo quanto dichiarato dal Pentagono, sembra che l'americano fermato sia un soldato che, in modo volontario, avrebbe compiuto questa azione. Ciò suggerisce la possibilità che si tratti di un caso di "diserzione".

Durante una conferenza stampa al Pentagono, il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austin, ha dichiarato: "Posso confermare che uno dei nostri soldati ha attraversato volontariamente il confine con la Corea del Nord durante un tour ed è attualmente detenuto dalle autorità di Pyongyang". Il militare arrestato stava per fare ritorno negli Stati Uniti in seguito a un provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti. Il colonnello Isaac Taylor, portavoce del comando sub-unificato del Comando Indo-Pacifico USA per le Coree, ha confermato che il militare si trovava nella Joint Security Area (JSA), la zona di confine tra i due paesi, in qualità di civile. Taylor ha aggiunto: "Crediamo che sia stato preso in custodia dalle autorità nordcoreane e stiamo lavorando per risolvere la situazione". Un funzionario anonimo ha poi precisato che non ci sono prove che l'uomo abbia cercato di disertare. L'arresto è stato confermato anche dal Comando delle Nazioni Unite, il quale ha comunicato che "un cittadino statunitense ha attraversato illegalmente e senza autorizzazione la linea di demarcazione tra le due Coree". Al momento, l'identità del militare non è stata resa nota.

È importante sottolineare che i casi di diserzione di statunitensi o sudcoreani verso la Corea del Nord sono rari, mentre più di 30.000 nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud a causa dell'oppressione politica e delle difficoltà economiche che hanno caratterizzato il periodo successivo alla guerra di Corea del 1950-53.

