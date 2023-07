Serafino Valentino Colia: Una Storia di Cronaca e Tragedia di un Ragazzo di 15 Anni

Serafino Valentino Colia, conosciuto semplicemente come Valentino, era un ragazzo di 15 anni con una grande passione per lo scherzo e il basket. Purtroppo, la sua vita è stata tragicamente spezzata lungo una strada a scorrimento veloce a Garbagnate, la sua città natale, quando un furgone guidato da un 32enne senza patente e sotto l'influenza dell'alcol l'ha investito.

Valentino era un appassionato di basket, una passione che aveva condiviso con il suo "vecchio" allenatore, Alessio Allegri, soprannominato Koeman. Questo soprannome è tristemente noto per essere legato alla tragica fine di Alessio, morto a 37 anni su un campo da basket a causa di un problema cardiaco, poco prima di diventare padre.

Valentino e Koeman, due storie diverse ma unite da partenze premature e troppo cruente. Valentino aveva intenzione di partecipare a una pizzata in memoria di Koeman, un evento organizzato dall'associazione creata dalla moglie di Alessio, Claudia, insieme alla madre di Valentino, Valeria, suo padre Fabrizio e suo fratello Matteo. Gli amici di Koeman e Valentino ricordano ancora oggi il loro allenatore attraverso numerose iniziative sociali e sportive sul territorio.

Il ricordo di Valentino viene condiviso anche dalle parole dei Salesiani di Arese, dove aveva recentemente completato il secondo anno del corso per operatore meccanico. Era un ragazzo solare e appassionato nel settore che aveva scelto. Era abile nella programmazione a controllo numerico e non perdeva mai l'occasione di giocare con i suoi amici durante le ricreazioni. Mentre tutti si uniscono nel dolore per la sua famiglia e i suoi cari, lo affidiamo a don Bosco e al Signore perché lo accolgano in Paradiso.

Valentino viene ricordato da tutti per la sua allegria, la sua educazione e il suo umorismo. Queste qualità positive amplificano ancora di più le parole che descrivono questo momento: strazio, incredulità e disperazione. Mentre tornava da una gelateria vicina la sera del lunedì, la sua strada ha incrociato il furgone del 32enne senza patente, privandolo di un futuro che, a 15 anni, avrebbe dovuto essere pieno di sogni, immaginazione e ambizioni.

Valentino aveva appena concluso uno stage presso l'azienda D'Andrea a Lainate, portando brioches e pasticcini per ringraziare dell'esperienza. Era uno degli stagisti più educati e rispettosi, sempre al proprio posto, secondo quanto riferito. "Era una gioia, un bravissimo ragazzo", ha raccontato un vicino di casa al Corriere della Sera, prima di allontanarsi in lacrime. Ora, sia la sua famiglia che i suoi coetanei scopriranno insieme il dolore di una vita spezzata in un'età in cui dovrebbero poter pensare solo a gustare un gelato o giocare a pallacanestro.

Altre News per: serafinovalentinocoliastoriacronacatragediaragazzo