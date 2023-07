AVAKA R3: L'Essenza dell'Eleganza e dell'Efficienza per la Tua Vita in Città

La bicicletta elettrica AVAKA R3 è un modello elegante progettato specificamente per l'uso quotidiano. La R3 presenta un telaio classico che, grazie all'impiego di materiali leggeri, risulta molto maneggevole grazie al suo peso di soli 25,4 chilogrammi.

E-bike AVAKA R3 in breve



Se sei alla ricerca di una city-bike elegante e affidabile considera l'acquisto dell'AVAKA R3.

Perchè questa bicicletta elettrica è perfetta per gli spostamenti in città e, grazie al suo motore da 350 W, ti offre tutto ciò che potresti desiderare da un veicolo adatto per gli spostamenti quotidiani, inclusi un motore posteriore efficiente, una batteria a lunga durata, il cambio Shimano, un sistema di freni a doppio disco e un display LCD retroilluminato a colori. Il tutto a un prezzo davvero interessante.



L'R3 è anche incredibilmente bella da vedere. Il suo telaio elegante in lega, la finitura lucida e le linee eleganti non ti faranno restare inosservato mentre ti sposti per lavoro, per una passeggiata o quando vai in palestra.

Specifiche bici elettrica AVAKA R3

La bici elettrica AVAKA R3 è dotata di un potente motore a mozzo da 350 watt in grado di raggiungere una velocità massima di 32 km/h. La sua autonomia, quando utilizzata in modalità di assistenza alla pedalata, può arrivare fino a 70 chilometri, mentre in modalità completamente elettrica è possibile percorrere fino a 35 chilometri.

Il motore viene alimentato da una batteria al litio integrata da 36V con una capacità di 12,5 Ah 18650, posizionata all'interno del tubo diagonale del telaio. Questa batteria può essere facilmente rimossa e caricata separatamente dalla bicicletta elettrica e il tempo di ricarica completo è di circa 5-6 ore.

La city-bike elettrica AVAKA R3 è equipaggiata con freni a disco meccanici sia all'anteriore che al posteriore. Questo sistema offre una rapida dissipazione del calore e si disattiva automaticamente quando non viene utilizzato, garantendo maggiore sicurezza durante la frenata.

La bicicletta elettrica AVAKA R3 è progettata per offrire comfort e sicurezza su qualsiasi tipo di terreno, grazie alle sue ruote di precisione da 700C x 40C. Inoltre, dispone di una forcella anteriore con sospensioni che riducono efficacemente le vibrazioni durante la guida.





Per completare le sue caratteristiche, l'AVAKA R3 è dotata di un moderno display LCD intelligente che fornisce al ciclista tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, sia lo schermo che la batteria sono protetti dalla polvere e dall'acqua in conformità allo standard di qualità IPX5.

Opinioni AVAKA R3

La bicicletta elettrica AVAKA R3 ti permette di muoverti in città con uno stile assoluto, grazie al suo telaio estremamente attraente disponibile in 3 colori accattivanti: Grigio, bianca e verde.

Inoltre, le linee eleganti e la finitura lucida trasmettono una sensazione di qualità, offrendoti la sicurezza necessaria per esplorare il quartiere e magari anche un po' di più della tua città.

Facile da manovrare, l'AVAKA R3 è dotata di pneumatici da strada 700x40C (27,5x1,5") che sono perfetti per affrontare curve strette e angoli in zone urbane affollate.

Grazie al profilo sottile dei pneumatici, che riduce al minimo l'attrito con la strada e conserva l'energia, questa bicicletta elettrica da 350 W può facilmente portarti da un'estremità all'altra della città per una settimana con una sola carica.

La bicicletta elettrica adatta per il pendolarismo AVAKA R3 è dotata di una batteria agli ioni di litio rimovibile da 36 V 12,5 Ah, parzialmente integrata nel tubo obliquo del telaio. Fortunatamente, puoi rimuovere la batteria per caricarla comodamente accanto alla tua scrivania in ufficio o all'interno del tuo appartamento, o ovunque tu desideri. Basta collegare la batteria a una presa e sarai pronto per la prossima avventura in soli 4-6 ore.

L'AVAKA R3 ti garantisce il pieno controllo in vari modi. Ad esempio, hai una trasmissione Shimano a 7 velocità per cambiare marcia istantaneamente e freni a doppio disco per fermarti quando e dove desideri. Il display LCD retroilluminato a colori ti aiuta anche a prendere decisioni migliori durante il tuo tragitto quotidiano, tenendoti aggiornato su tutte le informazioni di guida importanti.

Dove acquistare, prezzo e disponibilità e-bike AVAKA R3

La bici elettrica AVAKA R3 è disponibile attualmente con un codice sconto : Get10%Off al prezzo finale € 719,99 sul sito Gogobest, un negozio specializzato in biciclette elettriche e scooter elettrici. La spedizione è sempre gratuita dai magazzini europei del concessionario, quindi non ci sono costi aggiuntivi (dogana). Il tempo di consegna è in media di 3-6 giorni lavorativi.





Se sei un amante delle mobilità elettrica, sul sito trovi la pagina delle offerte settimanali, con promozioni, sconti e codici sconto e coupon con cui potrai acquistare a prezzi davvero competitivi molte marche di bici elettriche.



